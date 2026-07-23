Jeovany Maravilla cumplió 36 años de edad privado de libertad

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Ramiro Navas

Este post debería ser la clásica felicitación de cumpleaños de un amigo a otro. Lastimosamente este año mi hermano, el sociólogo y activista Jeovany Maravilla, no podrá leerlo.

Hoy Jeovany cumple 36 años de vida, y casi siete meses privado de libertad. Nos conocimos siendo adolescentes allá por 2009, y desde entonces luchamos y militamos juntos. Durante diecisiete años he conocido de primera mano su vida como profesional, como activista comunitario, como promotor de la participación ciudadana y como gestor de la cultura de paz.

Jeovany fue detenido el 9 de enero de 2026, cuando regresaba a El Salvador procedente de Estados Unidos en un vuelo comercial. Se le acusa de pertenecer a grupos delincuenciales dentro de un expediente que permanece bajo reserva, en el marco del Régimen de Excepción. Desde entonces, la información sobre las razones y las pruebas concretas que sostendrían una acusación tan grave ha sido mínima.

Quienes conocemos su trayectoria sabemos lo incompatible que resulta esa acusación con la vida que ha llevado: una vida de trabajo profesional, acompañamiento a juventudes y comunidades, participación democrática y servicio público. De todo esto tenemos sobrada evidencia.

Es imposible pensar aisladamente en el caso de Jeovany, cuando hay tantas otras personas que, sin haber pasado por procesos justos y legítimos, se encuentran privadas de libertad. Nadie debería permanecer en una celda indefinidamente sin pruebas individualizadas, acceso efectivo a la defensa y una revisión verdaderamente independiente de su detención.

No pedimos privilegios para Jeovany. Exigimos debido proceso, respeto a su integridad y dignidad, información para su familia y el cumplimiento de la ley.

Hoy vuelvo a decir su nombre, que es otro entre los tantos nombres de personas que, ya sea por su origen o por su pensamiento crítico (o por ambas, como en su caso) hoy están encerradas en las cárceles del supuesto país más seguro del planeta.

Feliz cumpleaños, mi camarada. Ojalá el próximo podamos celebrarlo cantando y recordando, como hicimos siempre. 🫂✊🏻

#LibertadParaJeovany

#PresosPolíticos

#ElSalvador

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