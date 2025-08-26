Jefe de ONU condena ataque israelí contra Hospital Nasser en Gaza

NACIONES UNIDAS/Xinhua

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este lunes enérgicamente la muerte de palestinos en ataques israelíes que alcanzaron el Hospital Nasser en Jan Yunis, Gaza, dijo su portavoz.

Además de los civiles, los muertos incluyen a personal médico y periodistas, indicó en una declaración el portavoz Stephane Dujarric.

“Estos últimos asesinatos horribles destacan los riesgos extremos que el personal médico y los periodistas enfrentan al llevar a cabo su trabajo vital en medio de este conflicto brutal”, dijo. “El secretario general recuerda que los civiles, incluyendo al personal médico y los periodistas, deben ser respetados y protegidos en todo momento. Pide una investigación rápida e imparcial sobre estos asesinatos”.

El jefe de la ONU reiteró que el personal médico y los periodistas deben ser capaces de desempeñar sus tareas esenciales sin interferencia, intimidación o daño, de plena conformidad con las leyes humanitarias internacionales, dijo Dujarric.

Guterres también reiteró su llamado para un cese al fuego inmediato y permanente, acceso humanitario sin restricciones en toda Gaza, y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, añadió el portavoz.

