Athletic Club mantiene invicto en Liga española de fútbo

Bilbao, España/Prensa Latina

El Athletic Club mantuvo su invicto en la Liga española de fútbol, con un éxito de 1-0 ante el Rayo Vallecano (1-0) en San Mamés por la segunda jornada este lunes.

La diana del partido llegó en el minuto 66, de penal provocada y convertida por Oihan Sancet, de regreso luego de tres semanas de baja por una lesión de rodilla sufrida en un amistoso contra el Liverpool.

El club vasco iguala en lo alto de la tabla al Villarreal, FC Barcelona y Real Madrid, los otros equipos que presumen de un inicio de campaña perfecto.

Rayo Vallecano ganó en su estreno liguero al Girona fuera de casa (3-1) y llegaba al San Mamés luego de aventajar por la mínima al Neman Grodno en Belarús en la ida de la previa de la Conference League.

