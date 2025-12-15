Ivonne Nóchez se consagra con el Premio E&G de Oro 2025

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La patinadora, Ivonne Nóchez, cerró a lo grande el año al ganar esta noche el Premio E&G de Oro, el cual se entregó por primera vez y se convirtió en el máximo galardón de los Premios E&G 2025. Mientras que la arquera Sofía Paiz y el parapowerlifter Herbert Aceituno fueron reconocidos como los Deportistas del Año, en sus respectivas ramas.

En el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda y en el epílogo de la cuarta edición de la gala, el presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, entregó a Ivonne un cheque de $30,000, cifra adjudicada por su medalla dorada en los 200 metros meta contra meta y en los 100 metros carriles de los World Games Chengdu 2025.

Con el Premio E&G Oro se reconoce a atletas que con su desempeño trascienden el ámbito anual y representan un legado para el deporte salvadoreño. Este será entregado en el año en que un atleta logre la excelencia y méritos.

“Hoy es un día, sin duda alguna, para celebrar con todos ustedes, galardonarlos y premiarlos, y que todo El Salvador y el mundo se entere de que El Salvador cada día más avanza en materia deportiva. Son $170,000 que vamos a entregar este día gracias al gobierno y a través del Instituto Nacional de los Deportes”, enfatizó Bukele.

Sofía Paiz, atleta de tiro con arco compuesto, aseguró el galardón de Deportista Femenina del Año y el vehículo nuevo por su medalla de plata obtenida en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 2025, que se realizó en Gwangju, República de Corea.

En el Deportista Masculino del Año, Herbert Aceituno, fue el ganador del vehículo gracias a su presea de plata en el Elite World Championships Parapowerlifting Egipto 2025.

Ganadores de los Premios E&G 2025

Premio E&G de Oro: Ivonne Nóchez /Patinaje, Deportista Femenina del Año: 1 Sofía Paiz / Tiro con arco / Vehículo, 2 Stephanie Juárez / Karate Do /$7,000, 3 Angélica Rubio Martínez / Baile deportivo / $3,000; Deportista Masculino del Año: 1 Herbert Aceituno / Parapowerlifting / Vehículo, 2 Christopher Astorga / Taekwondo / $7,000, 3 Marcelo Arévalo / Tenis / $3,000; Deportista Junior Femenina del Año: Adriana Sofía Bermúdez / Atletismo / $3,000; Deportista Junior Masculino del Año; Christopher Astorga / Taekwondo / $3,000; Deportista Femenina con Discapacidad del Año : Rebeca Duarte / Boccia / $3,000; Deportista Masculino con Discapacidad del Año: Herbert Aceituno / Parapowelifting / $3,000; Deportista Infantil Femenina del Año: Fabiola Serrano / Karate Do / 3,000; Deportista Infantil Masculino del Año: Santiago Guevara / Ajedrez / $3,000; Entrenadora del Año: Linda Ochoa / $3,000: Entrenadora de Sofía Paiz (Tiro con arco); Entrenador del Año: Orlando Yépez / $3,000 Entrenador de Ivonne Nóchez (Patinaje).

Selección Femenina del Año: Natación artística $8,000; Selección Masculina del Año: Fútbol playa / $8,000; Equipo Femenino del Año: Tiro con arco compuesto mayor / $5,000 (Sofía Paiz, Camila Alvarenga y Paola Corado); Equipo Masculino del Año: Tiro con arco compuesto mayor / $5,000 (Roberto Hernández, Douglas Nolasco y Miguel Véliz); Equipo Mixto del Año: Tiro con arco compuesto / $5,000 (Roberto Hernández y Sofía Paiz).

