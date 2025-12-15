Albos y Toros se enfrentarán por la corona del fútbol salvadoreño

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El fútbol de El Salvador volverá a vivir una final con sabor histórico: Alianza y Luis Ángel Firpo se enfrentarán por el título del Torneo Apertura 2025, después del derroche de poder que demostraron en la fase eliminatoria.

Los albos, actuales campeones, confirmaron su jerarquía al vencer con claridad al Cacahuatique, mientras que los pamperos celebraron su regreso a una final después de 11 años de ausencia, tras dejar en el camino al Águila.

En el “Mágico” González, Alianza mostró contundencia. Bajo la dirección de Ernesto Corti, los capitalinos se impusieron 3-1 en el partido de vuelta y sellaron un global de 5-1 ante los migueleños.

Por su parte, el Luis Ángel Firpo, dirigido por el costarricense Marvin Solano, logró superar a Águila en una serie donde la intensidad y el drama fueron protagonistas, con global de 3-2.

El conjunto usuluteco, que fue líder de la fase regular del Apertura, volverá a disputar una final desde el año 2013, un hecho que despierta ilusión entre su afición.

El duelo entre Alianza y Firpo no es nuevo, porque ambos equipos han protagonizado varias finales en el pasado, lo que convierte este enfrentamiento en un clásico del país. La cita final está programada para este sábado 20 de diciembre en el Estadio “Mágico” González.

Firpo, líder de la primera fase del Apertura, con 50 unidades, 15 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas, se enfrentará al actual monarca del fútbol, Alianza, un equipo que desea llevarse el bicampeonato a sus vitrinas.

Esta serie trae como antecedente, el empate de la primera vuelta del Apertura, donde tanto el cuadro aliancista como los toros finalizaron 3-3 en la casa de los blancos, y el último marcador entre ambos, fue el 5-0 que le propinó Alianza a la escuadra pampera en la segunda vuelta.

