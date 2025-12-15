John Cena: el luchador de la WWE que marcó generaciones se retira del ring

Compartir

Guillermo Dawson

Instagram: @dawson_g47

Luego de su inesperado anuncio en Money In The Bank 2024, el “último verdadero campeón”, mejor conocido en el ambiente de la lucha libre como John Cena, ha puesto fin a su carrera como luchador profesional de la World Wrestling Entertainment (WWE), luego de más de 23 años de trayectoria en la compañía, dejando tras de sí un legado que parece inalcanzable, marcado por el esfuerzo, la resiliencia y la capacidad de unir generaciones de fanáticos en un fin común: el amor por el deporte espectáculo.

La cita se llevó a cabo este 13 de diciembre de 2025, en el Capital One Arena de Washington D.C., en Saturday Night Main Event, colmado por entusiastas de la lucha libre profesional quienes, por medio de coloridas pancartas, camisetas y vitoreos en favor de Cena, se reunieron para dar una despedida digna a quien fuese considerada la cara de esta generación en la lucha libre de Norteamérica, así como un pilar fundamental para la masificación a través del mundo de la WWE en la era moderna.

Oriundo de Boston, Massachusetts, “el superhéroe de los niños” iniciaría su trayectoria en la lucha libre a finales de los años 90’, época fuertemente influenciada por el auge del fisicoculturismo en Estados Unidos, disciplina que —en conjunto con su formación profesional en Fisiología del ejercicio— despertaría en él la pasión por el condicionamiento físico y el gimnasio.

Es en el marco de este ambiente —y gracias a las recomendaciones de sus compañeros de gimnasio— que Cena tiene sus primeros acercamientos con la lucha libre profesional, a través de charlas y “try-outs”, despertando en él un interés y un respeto genuino sobre la profesión.

Sobre sus inicios, comenta el luchador que no fue considerado como un prodigio, pero sí como un “hombre que llegaría a construirse un nombre en la industria a base de esfuerzo”.

En una entrevista brindada al medio CNBC, Cena resaltó los momentos difíciles que tuvo que experimentar previo a tener sus primeras oportunidades en la lucha libre. Afirmó tener que vivir sus primeros años como luchador en un automóvil, alimentándose gratis gracias al concurso de una pizzería local, pero, fueron justamente estas experiencias las cuales moldearon su determinación y su deseo por no darse por vencido en esta industria.

Hoy, a más de 20 años desde su incursión en este deporte, la imagen del 17 veces campeón mundial trasciende más allá de sus hazañas en los encordados, destacando sus colaboraciones con múltiples instituciones y movimientos sociales, siendo una de estas la fundación de niños Make a Wish, con la cual sostiene el récord mundial de la superestrella con más deseos cumplidos —poco más de 650 hasta la fecha.

Así también, ha logrado posicionarse como una de las personalidades más reconocidas de la cultura Pop actual, gracias a sus incursiones en áreas como la música y la actuación.

Pese a su ilustre carrera, el retiro de la superestrella ha generado opiniones divididas en los fanáticos. Para algunos, esta despedida tiene un sabor amargo, sintiéndose como la salida por la puerta trasera de un hombre que sostuvo sobre sus hombros algunas de las acetas más fructíferas para la WWE. Para otros, es solamente una formalidad que sella la transición natural del luchador hacia nuevos proyectos.

Sin embargo, esta decisión por colgar las botas responde únicamente al deseo y la sabiduría de un veterano del negocio, consciente en cuerpo y espíritu que el único rival contra el cual ya no puede competir es el tiempo. Su gira de retiro no fue planificada para engrandecer su ya de por sí ilustre carrera, más bien, es su manera de devolver a la industria —y a los fanáticos— todas las oportunidades que él recibió.

Con su lema Hustle (trabajo duro), Loyalty (lealtad), Respect (respeto), John Cena será recordado como una fuente de inspiración, por niños, jóvenes y adultos que crecieron admirando sus hazañas, impresionados por aquel hombre de pantaloncillos cortos capaz de derribar gigantes, de anteponerse a las adversidades y volverse más fuerte con cada desafío.

Fuera del personaje, es una historia de éxito como pocas las hay, un hombre que apostó su futuro al esfuerzo, el trabajo arduo y la resistencia para poder labrar su camino.

Su carrera finalizó este 13 de diciembre con el combate contra Gunther, pero, ni una vida completa podrán borrar el legado y las hazañas que deja tras de sí. Por todo ello, por sus años de entrega e incontables horas de entretenimiento, te habla aquel niño que jugaba a ser campeón mundial, y solo puedo decir ¡Gracias, Cena!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...