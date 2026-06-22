Irán y EEUU inician conversaciones directas en Suiza

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Teherán/Prensa Latina

Representantes de Irán y de Estados Unidos iniciaron este domingo conversaciones directas en la localidad suiza de Bürgenstock, divulgó la televisión estatal iraní.

Según el medio, las negociaciones van en el marco del proceso de diálogo destinado a implementar el memorando de entendimiento suscrito recientemente entre ambas naciones con mediación de Pakistán.

Las reuniones se centran en aspectos técnicos relacionados con la aplicación de los compromisos contenidos en el acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington.

La delegación estadounidense está integrada por el vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, asesor y familiar del presidente Donald Trump.

Por la parte iraní participan el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien encabeza el equipo negociador, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi.

A las conversaciones también asisten el primer ministro y canciller de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, así como representantes de Pakistán, países que actúan como mediadores en el proceso.

En un comunicado, la Cancillería qatarí confirmó el inicio de la denominada Cumbre del Lago de Lucerna y de la primera reunión del Comité de Alto Nivel, con la participación de las delegaciones de Irán, Estados Unidos y los dos Estados facilitadores.

Doha expresó su confianza en que las negociaciones permitan avanzar hacia un acuerdo integral y duradero que contemple todos los puntos incluidos en el memorando de entendimiento.

Coincidiendo con el comienzo de las conversaciones, Ghalibaf difundió en la red social X un video relacionado con víctimas de un ataque aéreo ocurrido en la ciudad iraní de Minab.

Las imágenes muestran escenas de una escuela femenina antes de un bombardeo denunciado por Teherán, mientras el dirigente iraní aparece portando la mochila de una de las menores fallecidas.

El material audiovisual fue interpretado por observadores como un mensaje político en medio de las negociaciones con Washington.

Las conversaciones en Suiza forman parte del proceso derivado del denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad, anunciado el pasado 14 de junio con mediación pakistaní.

El acuerdo contempla mecanismos para poner fin a las tensiones entre ambas partes mediante el diálogo, además de incluir cuestiones relacionadas con la seguridad regional, la navegación en el estrecho de Ormuz y otros asuntos de interés mutuo.

De acuerdo con lo previsto, Irán y Estados Unidos dispondrán de un período de 60 días de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre temas clave, entre ellos el programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de sanciones.

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