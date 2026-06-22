Cabo Verde sorprende en el Mundial y complica a Uruguay con empate 2-2

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Cabo Verde hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA al empatar 2-2 con Uruguay y sumar un punto que lo mantiene en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final, luego de un electrizante encuentro donde al cuadro charrúa no le quedó más que el empate.

Kevin Lenini es el nombre que no solo quedará grabado en la historia del fútbol caboverdiano, sino también en la mundialista. El mediocampista marcó el 1-0 y el primer gol de Cabo Verde en una Copa del Mundo para poner en ventaja a su selección.

Sin embargo, Uruguay reaccionó antes del descanso y logró una remontada que no conseguía desde hace más de 60 años, una que parecía encaminarse a la victoria. Maximiliano Araújo igualó el encuentro a los 44′, mientras que Agustín Canobbio marcó el 2-1 al 45’+6 para darle la ventaja al conjunto sudamericano.

El resultado duró poco. A los 61′, Hélio Varela robó un balón en la frontal del área uruguaya y, ante la mala salida de Fernando Muslera, envió el esférico al fondo de la red para firmar el 2-2 final.

Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la Copa Mundial al demostrar carácter y personalidad para competir ante selecciones de gran renombre.

Es de recordar que el conjunto africano empató sin goles con España en su debut y, en esta ocasión, puso en aprietos al equipo dirigido por Marcelo Bielsa, para llegar con vida a la tercera jornada de la fase de grupos en busca de una histórica clasificación a los dieciseisavos de final.

En el cierre de las acciones del grupo H, España domina en la cima con cuatro unidades, seguido de Uruguay y Cabo Verde con 2 y Arabia Saudita con 1.

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España goleó 4-0 a Arabia Saudita en el primer encuentro de la jornada de este domingo para tomar, de forma parcial, el liderato del Grupo H.

Llegó el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial apenas a los 10 minutos del encuentro. Mikel Oyarzabal cambió de frente el balón y el jugador del Barcelona lo mandó a guardar al fondo de la red saudí, una acción que explotó el grito de gol en las gradas de Atlanta.

Once minutos después, Oyarzabal volvió a aparecer, pero esta vez para marcar el 2-0 de La Roja tras aprovechar un balón suelto en el área. El jugador de la Real Sociedad firmó su doblete tres minutos después, cuando Dani Olmo mandó de cabeza un balón dentro del área para que el delantero sentenciara el 3-0.

El cuarto de la goleada española llegó tras un error de Hassan Tambakti, quien, en su intento por despejar un centro de Marc Cucurella, terminó enviando el balón a su propia portería.

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Bélgica e Irán empataron sin goles en un encuentro cargado de intensidad, que dejó al arquero de los iraníes como un héroe, un gol anulado y un expulsado para repartir un punto y compartir liderazgo.

En estadísticas, los diablos rojos se quedaron sin la celebración de victoria, a pesar de que dominaron un 71% ante el 29% del cuadro de ‘El equipo nacional’.

Para Irán significó un empate con sabor a victoria, con la actuación estelar de Alireza Beiranvand, que tuvo 7 tiros a puertas y no dejó escapar ninguno.

A los 27′ se le ahogo el grito de gol al cuadro iraní, con el gol anulado de Mehdi Taremi que suponía la ventaja para el equipo de oriente medio pero que al final el marcador continuó 0-0.

A los 66′ el cuadro europeo se quedó sin uno menos, con la expulsión de Nathan Ngoy tras infracción en el juego.

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