El Salvador reúne a más de mil 200 corredores en Día Olímpico

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San Salvador/Prensa Latina

Más de mil 200 corredores participaron este domingo en la competencia El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026, evento que reunió a atletas nacionales y foráneos en el Día Olímpico.

Entre los principales puntos del camino figuran lugares emblemáticos de San Salvador como el Palacio Nacional, la plaza Gerardo Barrios, el mercado Sagrado Corazón, el Jardín Centroamérica, el parque Cuscatlán y la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).

El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026, forma parte de las celebraciones por el Día Olímpico, que se conmemora el 23 de junio en más de 200 países, y busca fomentar la participación de deportistas, familias y visitantes en un ambiente seguro, explicó la Secretaría de prensa de la presidencia, en su cuenta en la red social X.

Organizadores del evento informaron que la competencia premiará a los tres primeros lugares de las categorías masculina y femenina en cada una de las distancias programadas, con premios en metálico, 150 dólares para el primer lugar, 100 dólares para el segundo y 50 dólares por el tercero.

Anteriormente, las autoridades vinculadas al Centro Histórico señalaron que la iniciativa busca combinar la práctica deportiva con la promoción del turismo urbano y el fortalecimiento de la convivencia familiar en uno de los espacios más representativos de la capital.

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