Irán reporta derribo de drones estadounidenses

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Teherán/Prensa Latina

El ejército iraní anunció este lunes la destrucción de dos drones estadounidenses que, según afirmó, intentaban atacar la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la costa del Golfo Pérsico.

En un comunicado oficial, las fuerzas armadas precisaron que se trataba de drones suicidas y que fueron interceptados por los sistemas de defensa naval antes de que alcanzaran objetivos en la zona.

De acuerdo con la nota, los aparatos fueron abatidos mientras se aproximaban a unidades navales desplegadas en Bandar Abbas, una de las principales instalaciones estratégicas del país.

El ejército iraní añadió que, desde el inicio de la actual escalada, sus sistemas de defensa han derribado un total de 129 drones estadounidenses e israelíes en distintas regiones del territorio nacional.

Estos hechos se producen en el contexto de la ofensiva iniciada a finales de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha dejado centenares de víctimas y daños materiales.

En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra territorio israelí, además de atacar intereses estadounidenses en varios países árabes.

Algunos de estos ataques provocaron víctimas y daños a infraestructuras civiles, lo que generó condenas por parte de los Estados afectados y elevó la tensión en Medio Oriente.

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