Irán hace retroceder al enemigo en una guerra histórica: Qalibaf

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TEHERÁN/Tasnim

Irán está obligando a sus enemigos a retroceder en una confrontación importante e histórica, dijo el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, describiendo la unidad nacional y la resiliencia popular, junto con las capacidades militares del país, como los factores clave detrás de los éxitos recientes.

En su intervención durante una sesión virtual del Parlamento el domingo, Qalibaf afirmó que los recientes acontecimientos en Irán, desde los campos de batalla navales y de misiles hasta las manifestaciones públicas en todo el país, reflejan el resultado del liderazgo y la gestión del difunto Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei.

También elogió un reciente mensaje estratégico y alentador del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, dirigido a los legisladores. El presidente del Parlamento afirmó que los miembros consideran el mensaje como un marco de referencia para el futuro y una hoja de ruta, y añadió que mantienen su compromiso de implementar sus directrices.

El orador afirmó que el énfasis del Líder en los desafíos de la posguerra demuestra una comprensión profunda de las difíciles condiciones que enfrenta el país. Señaló que el renovado llamado del ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei a preservar la unidad nacional frente a los intentos del enemigo por crear división y fragmentación social debería recibir mayor atención por parte de los legisladores.

Qalibaf afirmó que Irán está haciendo retroceder a sus enemigos en una guerra histórica y de gran envergadura. Haciéndose eco de las declaraciones del Líder Supremo, declaró que la unidad y la solidaridad siguen siendo los factores más importantes para alcanzar la victoria.

Señaló que los reveses sufridos por el enemigo no solo se deben a la fuerza militar y la preparación defensiva de las fuerzas iraníes, sino también a la firmeza y la unidad del pueblo iraní, describiendo esta combinación como la clave del éxito que debe preservarse.

Qalibaf advirtió entonces que, en una nueva fase del conflicto, el enemigo está intentando compensar los fracasos militares ejerciendo presión económica y llevando a cabo campañas mediáticas destinadas a crear divisiones y socavar la cohesión nacional en un esfuerzo por forzar la sumisión de Irán.

Además, describió el ámbito militar, la movilización pública, la diplomacia y el servicio al pueblo como cuatro frentes interconectados dentro de una única lucha integral.

Los logros alcanzados en el frente militar gracias a las capacidades misilísticas de Irán fueron posibles gracias al apoyo y respaldo público, añadió, y afirmó que el papel de la diplomacia es transformar esas victorias en ventajas políticas y jurídicas, mientras que el deber de las instituciones gubernamentales y los sectores de servicios es aprovechar el impulso de esos éxitos para atender las necesidades de la población.

El presidente del Parlamento subrayó que los diplomáticos iraníes no confían en las declaraciones ni en las promesas de sus adversarios. Afirmó que los logros tangibles siguen siendo el único criterio aceptable para Irán y que Teherán solo cumplirá sus compromisos a cambio de beneficios concretos. Qalibaf añadió que ningún acuerdo recibirá aprobación a menos que Irán tenga plena seguridad de que se han garantizado los derechos de la nación iraní.

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