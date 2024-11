Inicia en Venezuela Congreso de Juventud y Estudiantes Antifascistas

Caracas/Prensa Latina

El Congreso Mundial de Juventud y Estudiantes Antifascistas quedó inaugurado este viernes en Venezuela con la presencia de delegados nacionales y extranjeros de 72 países.

Los jóvenes llegaron procedentes de todos los continentes y durante dos días debatirán en siete mesas de trabajo temas de interés común con el objetivo de construir una agenda que promueva el enfrentamiento al fascismo en todas sus manifestaciones.

Desde el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, la ministra para la Juventud venezolana, Grecia Colmenares, dio la bienvenida a los delegados procedentes de Rusia, Vietnam, Palestina, Siria, Argentina, Angola, Australia, Brasil, Barbados, Bélgica y Cuba.

Además de Egipto, El Salvador, India, Indonesia, Irán, Letonia, Libia, México Nepal, Panamá, República Dominicana, Sudáfrica y Zimbabwe, entre otros. Colmenares manifestó que hoy más que nunca debemos estar unidos y tener la conciencia de que así es como podremos “defender nuestros países, la soberanía de nuestras patrias e ir a la defensa de la Madre Tierra, que es defender la vida misma, el derecho a la paz y a la autodeterminación de los pueblos». La dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela destacó la coincidencias en las luchas y pasiones por la vida, la paz y la justicia, y expresó que en este encuentro buscarán las estrategias necesarias para “derrotar a este flagelo, el enemigo común que tiene la humanidad: el fascismo».

El primer vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, dijo a las delegaciones que pueden contar con la República Bolivariana para derrocar al fascismo y “les abrimos los brazos y nuestro corazón a todos los que vienen porque somos militantes de la misma lucha”.

Cabello consideró fundamental este frente internacional antifascista de la juventud para dar la batalla y afirmó “tiene que ser el motor y la energía” para que no quede ni un solo país del mundo donde no haya respuesta a cualquier expresión del fascismo.

El fascismo hay que enfrentarlo y derrotarlo, remarcó, y recordó los sucesos violentos del 29 y 30 de julio cuando enfrentaron al fascismo en las calles de Venezuela, con saldo de 28 muertos, casi 200 heridos y 500 centros incendiados y destruidos.

Ratificó que con el fascismo no se puede negociar, «porque ellos no tienen ni principios, ni valores, ni palabra», y aseguró que con Venezuela no han podido ni podrán y es hoy un territorio de paz y lo seguirá siendo. Durante los días de Congreso los delegados debatirán temas como formas de lucha de los movimientos estudiantiles, el género y las mujeres, el derecho de los trabajadores y otros.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...