Premiando al autócrata más longevo del mundo

En Perú el sultán de Brunéi, recibió los galardones máximos del municipio capitalino (las llaves de Lima), del Congreso (a Medalla de Honor del Parlamento en el grado de Gran Cruz) y de la República (el gran collar de la orden del sol, la máxima premiación del laurel más antiguo de las Américas, uno que se remonta a 1821, cuando se inició nuestra república).

Tales distinciones no fueron otorgadas a los visitantes presidentes de China y EEUU, que son las dos mayores potencias globales y que también son los principales socios comerciales del Perú.

El homenajeado Hassanal Bolkiah representa al único de los 21 integrantes de la APEC cuya población no consta de millones de almas y que también nunca ha tenido ninguna forma de democracia o república.

Brunéi tiene apenas 460,000 habitantes y un pequeño territorio que representa menos del 1% de la isla de Borneo en la cual este se encuentra. La única razón por la cual no forma parte de Malasia (que le rodea) es porque los británicos decidieron dejarle este pedazo de tierra como propiedad privada a una familia real que siempre les fue leal. Brunéi es una de las pocas monarquías absolutas que sobreviven en pleno siglo XXI. La familia Bolkiah lleva 600 años gobernando autocráticamente a dicho país, el cual hoy se ha reducido a una mínima proporción con respecto al cenit de su anterior imperio.

Entre esta monarquía autocrática y la república peruana no hay mayor relación histórica, comercial o cultural. Brunéi habla malayo, tiene una ley islámica y fue hasta 1984 una dependencia británica, mientras que el Perú es una nación cristiana, laica, mestiza e hispanohablante ubicada al otro extremo del planeta.

Lo que más recuerdan los peruanos de dicho reino es que en el año 2000, Alberto Fujimori se aprovechó de hacer un viaje allí para fugarse y renunciar luego a la presidencia vía fax.

¿O, acaso se le premia a Bolkiah por sus credenciales democráticas?

Su actual sultán, quien es el número 29 en asumir tal puesto, llegó al trono en 1967. Ningún otro mandatario del planeta lleva 57 años en el poder. En todo ese lapso su reino siempre ha estado bajo la ley marcial, la cual se mantiene allí desde que en 1962 su padre sofocó sangrientamente una rebelión con ayuda de las tropas británicas.

Su poder es tan autocrático que no delega a nadie más el premierato o los claves ministerios de relaciones exteriores, economía y defensa (todos esos cargos él mismo los ejerce). Nadie sabe cuál es el estado de las finanzas de Brunéi y estas se entremezclan con las de la casa real. La fortuna personal del sátrapa es de $US 30 mil millones.

Según el libro Guinness de los Récords el palacio residencial de los Bolkiah es el mayor del mundo. Su valor es de US$ 1,500 millones. Tiene 200,000 ms² con 1,788 cuartos, 257 baños, espacio para acomodar a 5,000 huéspedes, una mezquita para 1,500 personas, 5 piscinas, establos para alojar a todo lujo unos 200 caballos (y jugar con ellos polo) y garajes para su colección de autos (la más grande del planeta).

Posee 7,000 carros de lujo cuyo valor suma US$ 5,000 millones. Si él usara uno de estos por día necesitaría dos décadas para conducir a cada uno de ellos. Así como hay niños suscritos a los juegos de moda, él hace lo mismo con todos los autos del año de las empresas más caras que hay, varios de los cuales ni siquiera los poseen los propietarios de dichas marcas. En algún momento su familia poseía la mitad de los Rolls-Royce del mundo, algunos de los cuales están cubiertos de oro.

Este metal abunda en sus mansiones y en sus flotas de aviones (verdaderos palacios aéreos). Además, es dueño de numerosos hoteles y propiedades de lujo en Europa y Norteamérica.

Su situación contrasta con la de sus súbditos. Su palacio da a un río donde hay cientos de palafitos (añejas casas de madera que están sobre este). A la gente de Brunéi se les coarta la libertad de expresión y organización política y sindical mientras que la ley religiosa castiga hasta con la pena de muerte mediante apedreamiento al adulterio o la homosexualidad. El alcohol y las discotecas están vetados.

Sin embargo, ninguna de estas restricciones rige para la realeza, la cual organiza fiestas y orgías consumiendo licores. Shannon Marketic, quien fuera Miss USA1992, denunció que ella y otras modelos fueron explotadas sexualmente por los Bolkiah, pero en su juicio no pudieron contra tanto poder.

Brunéi es un Estado que solo vive de sus ricos yacimientos de gas y petróleo. Si bien una pequeña parte de estos recursos son destinados a tratar de evitar una nueva revuelta social dándole educación y salud gratuitas a sus habitantes, tanta riqueza no sirve para combatir a la brutal destrucción de los bosques de Borneo (la mayor isla del Viejo Mundo).

Otra personalidad a quien este gobierno, congreso y alcaldía capitalina galardonaron es a Luong Curong, presidente de la “República Socialista de Vietnam”. Rafel López Aliaga y Patricia Juárez, quienes antes no quisieron reconocer el triunfo electoral de Pedro Castillo acusándolo a este extoledista de ser un “comunista”, no tuvieron ningún empacho en premiar al jefe del partido comunista vietnamita. Este último, al igual que Xi Jinping, han transformado a sus países en polos de desarrollo capitalista.

Bolkiah es la negación total de toda clase de democracia y de los derechos humanos, laborales, medioambientales, femeninos y de las minorías sexuales. Sin embargo, para los corruptos que hoy detentan el poder en el Perú este déspota es alguien al cual hay que adular y emular.

