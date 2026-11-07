Ingleses en Centroamérica XXIX

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motu proprio General Flores

Gaceta de El Salvador en la República de Centro-América

San Salvador Diciembre 13 de 1850

RECTIFICACION

Juzgado 1º de Sonsonate, Diciembre 4 de 1850 – Sr. Lic. Don Manuel Barberena.

En la Gaceta de Guatemala número23 correspondiente al 29 del próximo pasado hablado de esta ciudad, se dice: que en una junta semejante a las que el Presidente del Estado ha hecho convocar en varios pueblos para tratar siempre las cuestiones con la Inglaterra, U. calificó en los debidos términos la conducta del Sr. Vasconcelos haciendo ver los males que originan sus caprichos y concluyendo con que el medio mas obvio para que se arreglaran las cuestiones con la Inglaterra y se levantara el bloque, era que el Sr. Vasconcelos se separase del gobierno, y que el resultado de esta enérgica manifestación había sido el que U. fuese conducido inmediatamente preso a S. Salvador.

Como la especie de que U. hubiese sido preso es absolutamente falsa, y como si ella fuese cierta se creería donde quisiera que se leyese la indicada gaceta que el Gobierno de El Salvador era despótico y los salvadoreños unos hombres sin derechos ni garantías, suplico a U. que en obsequio de la verdad se sirva contestarme tan pronto como le sea posible los puntos siguientes.

1º Si es cierto en las dos reuniones que se tuvieron, U. se expresó con la libertad que se dice en la misma gaceta de Guatemala.

2º Si esto no obstante y a pesar de que la mayoría acordó hacer al Supremo Gobierno la exposición que ha corrido impresa, U. no ha recibido el menos insulto.

3º Si a los dos días de la última reunión se marchó U. a S. Salvador donde visitó al Sr. Ministro Dueñas, quien lo recibió con nuestra cordialidad y atención.

4º Si sabe que el Sr. Presidente ha escrito a personas de esta ciudad, manifestando estar al cabo de lo que U. dijo en las reuniones indicadas y esto no obstante se expresa en términos afectuosos y honoríficos hacia U:

Quedo de U. su más atento servidor – D.U.L -Mariano Archila

SEÑOR ALCALDE CONSTITUCIONAL

Verdaderamente ha sido grande mi sorpresa cuando he leído en la gaceta de Guatemala la especie que U. como autoridad de esta ciudad intenta desmentir ocurriendo a mi para que diga si en consecuencia de los discursos que dije en la junta pública a que U. convocó, he sufrido alguna especie de insulto o persecución de parte de las autoridades.

Digo pues, que no solo no he tenido la más leve molestia o reconvención para ello de parte de estas autoridades; sino que habiendo estado en al capital del Estado cinco días a donde me fui a los dos, después de celebrada la junta y enterado el gobierno de lo ocurrido, ni por él, ni por ninguna otra autoridad fue reconvenido absolutamente ni lo podía ser cuando por más que se diga, se respetan el ejercicio de los derechos públicos, y mal podíamos haber gozado de tan largo período de paz, sino que fuese por lo que hemos vivido en pleno ejercicio de los estos derechos, por que se respetan positivamente, por que mal se podía lamentar la condición de los pueblos que no los gozan, sino se gozasen aquí, y por que se sabe bien que la funesta condición de otros pueblos de la República, nace de la represión de las opiniones, que no son libres, mientras no haya debate libre. Tal especie pues, de la gaceta de Guatemala, nace del empeño de querernos asimilar a allá como si estuviéramos como ellos, y su acá hubiese la misma falta de garantías y libertad.

Me suscribo su atento servidor. Sonsonate, Diciembre 4 1850. Manuel Barberena

CORREOS ORDINARIOS

El del interior vino el viernes 6 del corriente. El de los Estados llegó el miércoles 11 con correspondencia y papeles de Nicaragua únicamente: el “Correo del Istmo” trae a última hora la noticia de haber desembarcado en el Realejo quinientos norte-americanos lo que prueba que continúa el movimiento marítimo y la inmigración, dando esto a Nicaragua inmensas ventajas. Cada día se aumentan las empresas, se mejoran los caminos, y el comercio recibe grandes impulsos.

El correo de Guatemala llegó ayer trayendo correspondencia de aquel Estado y de México. La gaceta refiere que las tropas del gobierno tuvieron un nuevo encuentro con las de los montañeses en el pueblo de San Raymundo, y sabemos por correspondencia particular que aun no hay esperanzas de ver pacífico aquel Estado, porque las violencias y el despotismo que Carrera ejerce sobre aquellos pueblos los exaspera cada día más.

Inserta algunas cartas con la firma del General de Guatemala D. José Dolores Nufio que se halla hoy en el departamento de Gracias del Estado de Honduras, con la mira de hacer creer que hay convivencia con el Gobierno de El Salvador, pero todo el mundo sabe que este no puede responder por lo que cada cual escriba, no siendo funcionario de este Estado, ni atentado contra el orden público, y por consiguiente se les dará el lugar que merecen.

Costa Rica

Sin embargo de que por nuestra parte se ha procurado al tratar de los negocios de aquel Estado, usar de moderación y templanza, alejándonos de toda discusión que pudiera refluir en descrédito de la política de aquel gobierno, ya vemos que allá siguen desempeñando su papel de contra-alto de Guatemala, y en la gaceta del gobierno número 100 nos arrojan tiros que no hemos provocado.

El olvido voluntario en que incurrimos respecto de los negocios de aquel país, no nace ciertamente ni de odio ni de simpatía; y si de la convicción en que nos hallamos de que aquella gaceta no es el órgano de los sentimientos del pueblo, sino más bien el desahogo de las pasiones mercenarias de un extranjero sin responsabilidades en ninguna parte del mundo, especie de suizo político que anda a caza de aventuras de pluma y la esgrime donde mejor le pagan, ultrajando a hombres que no conoce, invadiendo a gobiernos que en nada le han ofendido, y mezclándose por fin, en cuestiones a que no está llamado por ningún título, y para cuya decisión no es ni puede ser juez competente.

Invasivo y audaz respecto de las personas que están lejos, le vemos cambiar en adulador fastidioso, de los hombres que están cerca, sin interrumpir la pesada tarea apologética que le han impuesto en favor de los ingleses a quienes representa motu proprio el General Flores[1].

El tal extranjero redactor, califica a su modo y en tono magistral la política de los gobiernos de Centro-América; y figurándose allá en su pobre bohardilla, el distribuidor de la gloria, del honor y de la opinión, da y quita reputaciones, como el hombre del siglo daba y quitaba coronas. Malicioso e interesado, nada ha producido útil al país.

Elogios y vituperios: adulaciones y sandeces, he aquí los frutos de su pluma. Buen provecho le hagan a Costa Rica, ya que por desgracia no tiene aquél Estado un hijo que escriba, puesto se ha confiado a un tal personaje la opinión del gobierno sobre los más graves negocios.

El redactor de la gaceta a que nos referimos en el presente articulo nos trae como cosa muy digna de sus columnas una relación sin pie ni cabeza, especie de quodlibeto mal zurcido tomado de el Morning Post según dicen y “traducido del inglés por no tener a la vista el original en Castellano” de donde inferimos una de dos cosas, o que el Morning Post se escribe en castellano, o que el original del artículo se escribió en Costa Rica, y esto parece lo cierto.

Las reminiscencias históricas con que se insinúa el redactor innecesaria e interesadas, las redundancias y ambages con que se acerca a su fin: las increpaciones desatentas hacia el Sr. Geo Squier; la calificación desfavorable que se hace de los tres Estados que no son Guatemala y Costa Rica; la maña mal encubierta con que se pretende excusar la conducta poco digna del Gobierno de Costa Rica en lo de protectorado (sentimos decirlo pero es necesario); la desenvoltura con que se niegan hechos consumados y notorios que la misma Inglaterra no se ha atrevido a negar; tales como las desmembraciones de territorios pertenecientes a Honduras y Nicaragua por medio de la más chocante usurpación y en fin, ciertos pormenores acerca de la conducta del Sr. Squier maliciosamente truncados ¿no dan a entender que el autor del escrito es algún miserable emigrado que quiere ponerse bien allá donde está o bien algún redactor mal impuesto a quien se ha pagado para que haga poner el artículo en el Morning Post?

¿Y cual es el fin del artículo? ¿A que viene tan incomprensible relación? Viene a mortificarnos (y este es el busilis) Que la protección de la Gran Bretaña, su amistad y alianza “deben considerarse como cuestión de circunstancias” Y que Costa Rica ( en toda circunstancia por supuesto) puede muy bien contar con la seguridad de que el escudo del poder británico la cubrirá. Esto es en nuestro entender, todo lo que se ha querido decir, Quedamos enterados.

Unas palabras más. Ninguna potencia es juez competente para decidir las diferencias nacidas entre dos soberanos independientes. Aun mediando alianza con alguno de ellos, no hay que esperar auxilios en cuestiones domésticas. Los prohíbe el derecho, los repugna la justicia. No hay pues que hacerse muchas ilusiones; el mejor título que puede presentar un gobierno es la razón que le asiste en sus diferencias con otro. La protección extraña y la asistencia demandada al extranjero, para el deslinde de las cuestiones domésticas, no siendo de entero acuerdo con el contendor, es una verdadera traición al país que tarde o temprano se paga muy caro. amazon.com/author/csarcaralv

[1] https://www.diariocolatino.com/ingleses-en-centro-america-xxi/#google_vignette

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