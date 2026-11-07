Madre Clara Quiróz

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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Santa Tecla se prepara por primera vez en su historia para ser testigo del proceso de canonización de Madre Clara del Carmen Quiróz López (Madre Clarita), fundadora de la Congregación de las Carmelitas de San José de esta localidad. Por lo que a continuación transcribo una síntesis de su historia elaborada por dicha congregación religiosa.

Madre Clarita nació en San Miguel el 12 de agosto de 1857, hija de Daniel Quiróz Escolán (+) y Carmen López (+). Su infancia estuvo marcada por dificultades familiares provocadas por la enfermedad y desequilibrio de su padre. A la edad de un año y medio fue sustraída por su progenitor y llevada a un lugar desconocido, luego de días de búsqueda fue recuperada y devuelta a su madre. Por deseo de su mamá, contrajo matrimonio con Félix Alfredo Alvarado Martínez, el 17 de mayo de 1873, cuando tenía quince años; de esta unión nacieron seis hijos, fueron años difíciles que terminaron con el abandono del esposo; debiendo asumir la educación y sostenimiento de sus hijos, confiando siempre en la Providencia Divina.

Ingresó a la Cofradía del Carmen el 16 de julio de 1889; profesó en la Tercera Orden Seglar de los Carmelitas Descalzas; junto a otras Terciarias Carmelitas proyectó una vejez devota, apoyándose mutuamente y viviendo en un mismo hogar. Es cuando surge la idea de construir una “casita” para realizar dicho sueño en común. Sin embargo, Dios tenía otros planes ya que, un grupo de jesuitas vendría a El Salvador, por lo que el arzobispo pide a madre Clarita dar aquella casa para acoger a la futura comunidad jesuita.

A cambio de ello recibió del arzobispo el antiguo Convento de Belén donde inició el 14 de octubre de 1916 la Congregación de Carmelitas de San José. En la que fungió como fundadora y primera superiora. En dicho convento nació una obra dirigida a las niñas pobres, huérfanas y abandonadas, ofreciéndoles educación, formación religiosa y capacitación para la vida.

En cuanto a su proceso de canonización este se desarrolla actualmente de la siguiente manera, 1) el 4 de noviembre de 2004 se abrió el proceso diocesano de beatificación y canonización en El Salvador; el proceso local concluyó el 13 de diciembre de 2005, recopilando testimonios y documentos sobre su vida, virtudes y fama de santidad; 2) el 16 de enero de 2006, la documentación fue remitida oficialmente a la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica; 3) el 31 de octubre de 2008, la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano emitió el Decreto de Validez del Proceso Diocesano, obteniendo así el título oficial de Sierva de Dios; 4) actualmente, la causa permanece en estudio en Roma (fase romana), a espera de aprobación de las virtudes heroicas para avanzar al título de Venerable y el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión para su beatificación.

¡En hora buena!

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