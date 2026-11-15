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Beirut/Prensa Latina

Un incendio destruyó por completo un campamento de refugiados sirios que albergaba a 75 familias, unas 486 personas, en la localidad de Bar Elias, distrito de Zahle, en la gobernación libanesa de Bekaa, informó la prensa libanesa.

El siniestro arrasó las 59 tiendas de campaña del asentamiento, según testigos citados por los medios. No se reportaron heridos en los primeros informes.

Las autoridades libanesas no habían ofrecido declaraciones sobre las causas del incendio ni sobre posibles medidas de asistencia a las familias afectadas.

Líbano acoge a un elevado número de refugiados sirios que llegaron al país desde el inicio de la guerra en Siria, en 2011.

En enero de 2026, las autoridades estimaron que residían allí alrededor de 1,5 millones, incluidos unos 880 mil registrados ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En junio de 2025, el Gobierno libanés anunció un plan por etapas para facilitar el retorno de esas personas a Siria, mediante mecanismos organizados y no organizados. Ese mismo mes comenzó un programa de repatriación voluntaria en cooperación con organizaciones internacionales.

La ministra libanesa de Asuntos Sociales, Hanin El Sayed, informó en enero de 2026 que más de 500 mil refugiados sirios habían regresado a su país durante 2025, según datos de la Dirección General de Seguridad del Líbano.

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