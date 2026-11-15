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TEHERÁN/Tasnim

Irán no dejará sin respuesta ningún acto de agresión militar, advirtió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, haciendo hincapié en que el país confía en sus propias capacidades y no deposita sus esperanzas en otras partes.

En una rueda de prensa celebrada este domingo, Esmaeil Baqaei afirmó que Irán sigue centrado en sus propios esfuerzos y capacidades, y añadió que el uso de canales diplomáticos por parte de Teherán no debe interpretarse como una forma de depositar sus esperanzas en ninguna otra parte.

“No dejaremos ningún ataque o agresión militar sin respuesta, y lo hemos demostrado en la práctica”, afirmó.

En referencia a las afirmaciones estadounidenses sobre las negociaciones, Baqaei dijo que a Irán no le preocupan las disputas internas entre funcionarios estadounidenses, pero argumentó que Washington ha despojado a la diplomacia de su significado.

Según él, la diplomacia debería servir como medio para prevenir tensiones, mientras que Estados Unidos la ha utilizado como herramienta para tender emboscadas y lanzar ataques sorpresa.

“El mundo ve con recelo las afirmaciones diplomáticas de Estados Unidos”, dijo Baqaei, y agregó que Irán, dada su amarga experiencia en el trato con Washington, está particularmente obligado a tener en cuenta los acontecimientos pasados.

En relación con las interrupciones en los vuelos en Estados Unidos, Baqaei afirmó que los funcionarios estadounidenses han atribuido los problemas al estado obsoleto de los equipos y la infraestructura.

Dijo que el público estadounidense se preguntaría, naturalmente, si no habría sido mejor que el gobierno modernizara sus sistemas de navegación en lugar de gastar dinero en comprar armas y matar gente en Irán.

Baqaei arremetió además contra los funcionarios estadounidenses por mostrar poca preocupación por sus propios ciudadanos, afirmando que su principal preocupación es apoyar al régimen sionista, que no ha hecho nada en la región más que dedicarse a matar.

Sus declaraciones se produjeron en medio de repetidas advertencias de altos mandos militares iraníes de que cualquier agresión renovada contra el país provocaría una respuesta contundente.

El viernes, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el general de división Ahmad Vahidi, advirtió que incluso la más mínima agresión contra Irán sería respondida con ataques «devastadores y dolorosos», e instó a los adversarios a aprender de sus repetidas derrotas.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Ali Abdollahi, también afirmó que los anteriores ataques de represalia de Irán fueron solo el comienzo, y recalcó que el país tiene la capacidad de asestar golpes mucho más devastadores en caso de una nueva agresión.

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