Incendio en barrio Lourdes de San Salvador destruye locales comerciales

Redacción Co Latino

Por lo menos tres locales comerciales ubicados en el barrio Lourdes de San Salvador fueron consumidos por las llamas, la madrugada de este lunes 19 de mayo, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

Las unidades de Bomberos que atendieron el siniestro descartaron personas lesionadas.

Una de las medidas tomadas por los Bomberos para que no se extendiera el fuego a otros locales fue implementar estrategias ofensivas y acciones de contención, evitando con ello mas daños materiales, en la infraestructura. Sobre el monto de los daños no se estableció una cifra total.

Sobre la causa del siniestro no hay un informe oficial, lo que si se conoció es que en en esa trabajaban vendiendo hielo, ropa y otros productos.

Un de las personas afectada dijo que por lo menos se le habían quemado seis refrigerados y unos freezer que ella utilizaba para hacer hielo y luego vender.

Cuerpos de Bomberos afirmó que en los últimos días se han reportados incendios, el domingo Bomberos de la seccional de Zacatecoluca y San Vicente al atender un siniestro ocurrido en el cuartel militar de Quinta Brigada de Infantería, San Vicente.

En este hecho solo se reportaron daños materiales, según los informes de Bomberos.

