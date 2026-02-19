Tragedias e incendios 2020-2025

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

La secuencia y recurrencia de incendios en la nación implica un alarmante dato de estadísticas que probablemente continuarán, sino se previenen sus causas.

Entre todos los casos de esos siniestros, la muerte por incendio en México, donde murieron 7 salvadoreños junto a otros 39 extranjeros en una prisión para emigrantes, el 31 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, conmueve a la nación por el carácter de búsqueda de trabajo fuera de la nación, si acaso es fortuito el trágico evento coincide con ese ciclo incendiario que consume a los pobres, puesto que son ellos a quienes apunta la desgracia.

La nominación es un recuento de los últimos años los cuales, sin orden de prioridad, solo en mención de datos, pero que ilustran nuestra vulnerabilidad en áreas urbanas y rurales; se han suprimido situaciones como maleza, incendios semirrurales, sitios rústicos o volcanes.

Llama mucho la denuncia de un incendio provocado, el 04AGO020 “Incendio fue provocado Fábrica en poder del Estado”, afirma el abogado de la empresa, esta poderosa alusión implica y siembra la interrogante de otros desastres que observamos.

En realidad, los afectados gritan justicia, incluso el 22AGO022 los damnificados afirmaron que el incendio fue por mala administración (Mercado de San Miguelito), bajo ese contexto los siguientes descriptores orientan la opinión pública, puesto que son los trabajadores, los comerciantes, los asalariados, los emigrantes quienes pagan el precio de las malas políticas o mal gobierno.

Las causas y descriptores de incendios: Provocados, Autobuses, Bodega, Coheterías, Negocios (locales comerciales) afectados, Taller, Lugar Soyapango, Lugar: Ciudad Delgado Lugar: Chatarrera, Pérdidas económicas, Causa: cortocircuito Causa: gas propano-explosión.

En conclusión: Es necesaria una educación de prevención de incendios, tomar en cuenta la temperatura de las bodegas, existen posibilidad de combustión espontánea en combustibles y químicos; sustituir los viejos sistemas eléctricos, coincidir con iniciativas ciudadanas en negocios privados y una solución política en defensa de los derechos humanos de los emigrantes salvadoreños. amazon.com/author/csarcaralv

Autobuses

20FEB023 Un corto circuito provoca incendio en bus de Sonsonate

04JUN023 Incendio en autobús

28OCT025 autobús incendio nueva Granada Usuluán,

25ENE026 quema de cañal causó incendio destruyó autos y ventas en Aguilares

Tragedia por incendio en México

31MAR023 Murieron 7 salvadoreños en incendio en México. Autoridades mexicanas confirman que hay 5 connacionales hospitalizados en Ciudad Juárez. Donde el lunes murieron 39 migrantes en un centro de detención.

Bodega

03SEP021 Incendio consume parte de bodega en la colonia San Mateo

13DIC022 Investigan incendio en bodega de la Policía

15MAY023 Incendio consumió casa utilizada como bodega

17NOV025 incendio bodega de motocicletas Soyapango,

Provocados

04AGO020 Incendio fue provocado Fábrica en poder del Estado. Abogado de empresa Baterías de El Salvador cree que sería para saquear el plomo. Antiguos dueños no tienen acceso a planta desde 2007. Desde 2013 se ha denunciado el saqueo no solo de plomo sino también de laboratorios y mobiliarios a la fiscalía general y nadie hizo nada.

Coheterías

30OCT022 Incendios destruyen cohetería y vivienda

05DIC022 Incendio consume cohetería San Ramón Cuscatlán

Negocios (locales comerciales) afectados

07ABR021 Incendio consume 370 locales comerciales en parque de San Miguel.

04JUN021 Cortocircuito causó incendio en siete locales San Miguel

09JUN023 Dos negocios fueron consumidos por un incendio, Cojutepeque

25MAY023 Incendio consume 11 locales en el centro de San Salvador, entre la 9ª avenida Sur y 4ª calle poniente frente a Plaza Centro.

03JUN024 Incendio consume locales Pasaje Acosta San Salvador inmediación cementerio los ilustres

18AGO024 Otro incendio mercado Barrios San miguel tres locales afectados, 2 incendios entre 2021 y 2024

29MAR025 Incendio consume locales comerciales Santa Tecla

30DIC025 Cincuenta negocios con pérdidas totales en incendio de Santa Ana

Pérdidas económicas

08ENE023 (Edificio Panadés) Pérdidas por incendio rondan los $100 mil según comerciantes

28JUN023 Incendio de taller dejó $70,000 en pérdidas. Antigua calle Zacatecoluca

Taller

12FEB022 Incendio destruye taller textil en penal Mariona

11JUL022 Incendio consume taller y vivienda en Atiquizaya

28JUN023 Incendio de taller dejó $70,000 en pérdidas. Antigua calle Zacatecoluca

14SEP023 Incendio consumió un taller y venta de repuestos en Santa Ana

20SEP023 Incendio destruyó un taller de motos y venta de lubricantes Sonsonate

17NOV023 Incendio consumió taller automotriz en bulevar Venezuela de San Salvador

26ENE024 Incendio taller Sonsonate

07FEB024 Incendio taller Planes de Renderos,

26JUL024 Falla eléctrica provoca incendio en taller,

02AGO024 Incendio consume taller Cojutepeque

30NOV024 incendio bus y taller estructuras metálicas Ilopango San salvador,

Lugar: Soyapango

19ABR024 Incendio Soyapango

05JUN024 Ilesos menores incendio Soyapango

24ENE025 Persona con quemaduras incendio Santa Ana y Soyapango

17NOV025 incendio bodega de motocicletas Soyapango,

Lugar: Ciudad Delgado

02MAY023 Hombre quemaduras tras incendio en Ciudad Delgado

09FEB024 Incendio destruyó viviendas Ciudad Delgado

Centro Histórico

31DIC022 Incendio consumió dos niveles del edificio Panadés, en Centro Histórico

14-15FEB026 Cinco muertos pavoroso incendio golpea Centro Histórico

Lugar: Chatarrera

02NOV021 incendio destruye chatarrera Colón

28ENE023 Incendio en chatarrera de Santo Tomás

17MAR024 Incendio chatarrera Lourdes

Mercados

11MAR021 Incendio consume mercado de Santa Ana

18JUN021 Incendio destruye 55 puestos en Mercado de Usulután

23SEP021 Sin su fuente de ingresos quedan más de 2,000 vendedores tras tragedia. Mercado de San Miguelito. Este año ha habido incendio en cuatro grandes mercados, Santa Ana, Usulután, San Miguel, San Salvador.

19OCT021 Incendio consume más de 25 puestos en Mercado Colón

04NOV021 Cortocircuitos y velas causa de incendios en mercados

17AGO022 Incendio en local deja daños en Mercado El Ángel de Sonsonate

22AGO022 Incendio fue por mala administración (Mercado de San Miguelito)

03OCT022 Incendio destruyó supermercado en la Avenida Manuel Enrique Araujo

11DIC022 Incendio consume nueve puestos en el Mercado de San Miguel

03AGO024 Incendio en el mercado central reaviva críticas por series de siniestros y lenta reconstrucción de edificios

18AGO024 Otro incendio mercado Barrios San Miguel tres locales afectados, 2 incendios entre 2021 y 2024

15JUL025 Incendio mercado Soyapango,

16NOV025 daños cocinas Mercado central conato incendio

Causa: cortocircuito

04JUN021 Cortocircuito causó incendio en siete locales San Miguel

04NOV021 Cortocircuitos y velas causa de incendios en mercados

25JUL022 Cortocircuito provoca incendio en El Ángel de Sonsonate

20FEB023 Un corto circuito provoca incendio en bus de Sonsonate

05NOV023 Incendio cortocircuito en Nahuizalco

13NOV024 Corto circuito provoca incendio en edificio de Santa Rosa de Lima,

13FEB026 Hombre pierde todo incendio por cortocircuito San Miguel

Causa: gas propano-explosión

12FEB022 Tres mujeres mueren en incendio de casa. Siniestro por explosión de gas propano.

18JUL024 Fallece trabajadora explosión Ilobasco gas propano.

Bibliografía

Diario Co Latino, Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Redes Sociales, Agencias internacionales

Me gusta esto: Me gusta Cargando...