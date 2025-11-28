Incendio bajo control en complejo residencial en Hong Kong, residentes reciben ayuda

Compartir

HONG KONG/Xinhua

Los bomberos continúan trabajando las 24 horas del día para extinguir por completo el enorme incendio que arrasó un complejo residencial en Hong Kong desde el miércoles por la tarde, mientras que la ayuda y el apoyo llegaron en abundancia desde diversas comunidades de todo Hong Kong y de otras partes.

Para las 22:00 horas de hoy jueves, el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court había llevado a la muerte a 94 personas y dejado 76 heridos, de acuerdo con el Departamento de Servicios contra Incendios (DSI). Once bomberos resultaron heridos y uno perdió la vida en acción.

Los bomberos lograron rescatar a un hombre en el área afectada alrededor de las 18:45 horas de hoy, informó el DSI. En una conferencia de prensa previa, el jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial china de Hong Kong (RAEHK), John Lee, dijo que 55 personas han sido rescatadas de los edificios.

Lee añadió que el Gobierno de la RAEHK está otorgando esta noche a cada hogar afectado por el incendio una ayuda de 10.000 dólares de Hong Kong (alrededor de 1.286 dólares estadounidenses).

El Gobierno de la RAEHK ha establecido nueve refugios de emergencia para dar albergue a los residentes. A largo plazo, el Gobierno de la RAEHK reunirá recursos públicos y privados para disponer alrededor de 1.800 unidades habitacionales de transición, explicó Lee.

Wang Fuk Court, un complejo de viviendas asequibles terminado en 1983, alberga a unos 4.000 residentes en 1.984 unidades. Cuando ocurrió el incendio, los ocho edificios del conjunto estaban cubiertos por mallas verdes y andamios debido a un importante proyecto de renovación. El incendio inició en los andamios situados en el exterior de uno de los edificios y se extendió a otros seis. Tres hombres responsables de las renovaciones fueron arrestados esta mañana como sospechosos de homicidio involuntario, ya que la investigación policial identificó los materiales inflamables que cubrían los edificios como una posible causa de la rápida propagación del incendio.

La Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong inició hoy una investigación sobre la presunta corrupción en el proyecto de renovación.

El Gobierno de la RAEHK ha ordenado una inspección de seguridad en los andamios y materiales de construcción utilizados en proyectos de renovación de edificios en toda la ciudad, dijo el jefe ejecutivo.

Una avalancha de ayuda y apoyo sigue llegando a los necesitados. Las donaciones de alimentos, agua potable y ropa llegaban sin cesar a los refugios de emergencia. Uno de los refugios publicó un aviso en el que indicaba que dejaría de aceptar suministros debido al exceso de donaciones. “En momentos de dificultad, el pueblo de Hong Kong se apoya”, dijo un voluntario de apellido Chan, que ha estado colaborando en el Centro Deportivo de la Calle Tung Cheong desde esta mañana.

Para proporcionar refugio a las mascotas rescatadas, algunos voluntarios llevaron jaulas a las zonas cercanas a Wang Fuk Court, mientras que un veterinario se mantuvo a la espera para ayudar. En las redes sociales, la gente aplaudió a un bombero que rescató a nueve gatos y un perro de una vivienda.

Numerosas empresas de Hong Kong y la parte continental de China, entre ellas Henderson Land Group, HSBC y la joyería Laopu Gold, han anunciado donaciones de hasta 30 millones de dólares hongkoneses en efectivo y suministros de ayuda. Muchas empresas y organizaciones se han comprometido a realizar más donaciones.

