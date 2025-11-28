Maduro asegura no hay amenaza ni agresión que atemorice Venezuela

Compartir

Caracas/Prensa Latina

El presidente Nicolás Maduro aseguró este jueves que en Venezuela no hay amenaza ni agresión militar que atemorice al pueblo ni los tome por sorpresa, y destacó el gran consenso surgido en medio de las agresiones y amenazas imperialistas.

En mensaje enviado al acto central por el aniversario 105 de la Aviación Militar Bolivariana y los 33 de la gesta heroica cívico militar del 27 noviembre de 1992 en el estado de Aragua, transmitido por la televisión, el mandatario reflexionó sobre el actual contexto histórico de retos y desafíos.

Comentó sobre las 17 semanas de despliegue de fuerzas imperialistas que amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, Sudamérica y Venezuela «bajo falsos y extravagantes argumentos» que no les cree nadie, ni la opinión pública estadounidense, mundial y menos en la venezolana.

Maduro señaló que en este periodo de guerra psicológica y presiones inmorales lejos de atemorizar al pueblo, despertaron “una fuerza fabulosa de resistencia y conciencia nacional”, que denominó “fuerza de la conciencia patria de nuestra Venezuela”.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana indicó que de toda esta coyuntura sacaron grandes lecciones y reflexiones que años anteriores, llenos de calma aparente, no podían divisar con claridad desde el punto de vista de los intereses nacionales y el derecho a la paz.

Se refirió a la ejecución con éxito en estos meses de sendos ensayos populares, militares y policiales conjuntos, como el ejercicio Independencia 200 que contempló la activación de todas las Zonas y Regiones de Defensa Integral del país, y demostró la capacidad inmensa de coordinación, comando, control y comunicación.

Encomió, sobre todo, la unión popular militar policial que expresa el “deseo de toda Venezuela de defender nuestro derecho a la paz y estabilidad” como lo garantiza el Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución nacional.

“Hoy decimos en Venezuela no hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro pueblo, ni que nos tome por sorpresa”, aseveró, y subrayó que el pueblo se preparó con serenidad imperturbable para “defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia con Simón Bolívar al frente”. El mandatario afirmó que esta doctrina fue “creación magnifica genial” del Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien dio los pasos para que se convirtiera en la doctrina militar de Venezuela y en concepto estratégico de defensa integral de la nación.

Significó que su creación fue para cuidar «el tesoro más preciado de la patria: la independencia nacional, la dignidad de nuestro pueblo y el derecho a la paz, a la vida, al futuro y al desarrollo”. El ministro para la Defensa general en jefe Vladimir Padrino felicitó a todo el componente de la Aviación Militar y afirmó no hay excusa de ningún tipo para cumplir la tarea de defensa, palmo a palmo, de esta tierra.

Advirtió que el imperialismo no cometa el error de agredir a Venezuela porque el pueblo venezolano está listo y preparado para cualquier circunstancia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...