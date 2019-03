Iglesia Católica pide a diputados desistir de ley privatizadora de agua

Oscar López

@OscarCoLatino

La Iglesia Católica, instó a la Asamblea Legislativa a “escuchar al pueblo y que se desista en ese proyecto de privatizar el agua”, al referirse a que después de 13 años de discusión de una ley de aguas, el país no cuenta con la normativa y tampoco se aprobó que el derecho al agua se establezca en la Constitución de la República.

“Es un tema en el que estamos comprometidos y muy sensibles, no puede privatizarse el agua, no puede negarse el derecho humano al agua, es inconcebible y los señores diputados tienen que darse cuenta de eso. Ojalá que los diputados tomen en cuenta el sentir de la población, que desistan en ese proyecto nefasto de la privatización y que retomen el proyecto de ley general de aguas”, argumentó el líder religioso.

Escobar Alas, enfatizó en que se logró la discusión y aprobación de 92 artículos de la propuesta de ley general de aguas, sin embargo, “la engavetaron” con el objetivo de que se apruebe una segunda propuesta. El religioso considera que la misma tiene como fin privatizar el vital líquido.

Dina Argueta, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó en redes sociales que coincide con lo expresado por el arzobispo de San Salvador. “Privar de agua al pueblo salvadoreño es condenarlo a muerte, por eso la propuesta de las derechas a fin de privatizar nuestro preciado bien natural no puede y no debe pasar”, escribió en Twitter.

Ley de reconciliación

Asimismo, Escobar Alas instó a la Asamblea Legislativa, a rechazar la propuesta de ley de reconciliación y reparación a víctimas del conflicto armado presentada recientemente por el diputado Rodolfo Parker.

El líder de la iglesia católica, comentó que los diputados deben realizar un “trabajo a fondo” para lograr una verdadera reconciliación de la sociedad salvadoreña, por lo que aseguró que en la creación de la ley también deben de participar ciudadanos, académicos y las víctimas, “me parece que no les han tomado en cuenta”.

“Hacer pasar una ley que no va a favorecer de manera alguna a la justicia, sino a proteger a como de lugar a los victimarios, entonces no se gana nada, se empeora, ya tenemos un tiempo atrasado, han pasado tres años y no se dio cumplimiento a lo que la Sala (de lo Constitucional), ordenó y el intento de pasar una ley al estilo de la Ley de Amnistía no tiene sentido”, expresó Escobar Alas.

La iglesia católica reafirmó su compromiso con las víctimas, por lo que consideró importante aprobar una ley que tenga como objetivo reparación a las víctimas, que se conozca la verdad de los delitos cometidos durante el conflicto armado, además de impulsar la justicia transicional.

En redes sociales, Nidia Díaz, diputada del FMLN y miembro de la comisión Ad-Hoc que fue creada en el Legislativo para la formulación de la ley de reconciliación, comentó que el partido de izquierda está trabajando en una propuesta de ley basada en la sentencia de la Sala de lo Constitucional.

“El FMLN está trabajando una propuesta que se base en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Cualquier ley de reconciliación que se estructure tiene que tener a su base la verdad, la justicia, la reparación y no repetición”, publicó la diputada en su cuenta de Twitter.

Díaz también informó que en la metodología de trabajo: “se va a tomar en cuenta la participación de las víctimas y bienvenidos los aportes de todos los sectores de la sociedad”.