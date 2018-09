¡Ideas y pasos para que nuestra gente viviese en el gran país del Norte!

Dr. Héctor Mauricio Arce Gutiérrez

1. El problema migratorio de nuestros hermanos centroamericanos hacia la nación de George Washington está en su etapa caliente como el sol, y es de esperar que se vuelva más grave la situación.

Nuestro “Pulgarcito” de América no crece ni crecerá nunca de territorio pero sí crece cada día más en “gente”. No tenemos estadísticas a mano de cuántos niños nacen por año ni cuántas personas fallecen. Me han informado que nacen más de 10,000 al año, pero para evitar ese fenómeno tan natural, no podemos hacer nada. Dentro de 10 años podríamos tener una población de millón y medio más de conciudadanos: ¿podrán los gobiernos del futuro brindar educación, salud y empleo o trabajo a millones de habitantes?

En Europa se han seguido políticas estatales de control de la natalidad y se ha dado el fenómeno que existen más personas de mucha edad y pocos jóvenes.

2. Pensamos que por mucha inversión extranjera y nacional que se invierta en el país, los problemas migratorios crecerán indefectiblemente.

Nuestros gobiernos tendrán en un futuro cercano que seguir consiguiendo préstamos de instituciones internacionales para afrontar la situación de “mucha gente” en El Salvador.

Si Brasil, Canadá, Australia y algunos países del viejo continente abrieran sus fronteras a Centro América, el problema se aliviaría. Se necesita una ingente labor diplomática para conseguir esos beneficios.

3. Los Estados Unidos de América es “el paraíso ideal” pero la política de ese gran país es restringir la migración, como política especial del presidente Trump y de su gobierno.

Antes de nuestra Independencia en 1821 el Emperador Iturbide de México montaba operativos militares contra la región centroamericana y sin duda para proteger la libertad de nuestros ciudadanos, en 1823 la Constituyente presidida por el Prócer José Matías Delgado, por unanimidad acordaron la Anexión de la provincia de San Salvador a dicha nación. ¡Buena decisión para buena causa!

Para cumplir el mandato de la Constituyente fueron designados para visitar Washington y entrevistarse con el presidente de Estados Unidos: Juan Manuel Rodríguez, el Gral. Arce y otros que escapan a mi memoria; comenzaron el viaje con todas las dificultades de esa lejana tierra y los peligros de los territorios que tenían que afrontar para llegar a su destino. Por ausencia del presidente no se pudo lograr la entrevista y negociación y fue fallida la misión; regresaron sin novedad.

Se comentó de la Anexión a Estados Unidos de América en 1929 por el Dr. Manuel Castro Ramírez, quien hizo un ensayo histórico sobre la posible Anexión de El Salvador a la nación del Norte, pero no se tenían en esa época todos los informes necesarios para discurrir sobre el asunto. Con el caudal de información diplomática que se tuvo desde 1931, si se puede ya echar luz sobre ese importante problema: esto lo dijo Mr. William Manning en el año indicado. Esperamos que otros ilustrados nuestros ayuden en el estudio de la problemática.

4. Si ese sueño maravilloso se hubiera consumado y nuestros gobiernos sucesivos se hubiesen preocupado por continuar los trámites de la Anexión tendríamos panoramas muy diferentes en territorio y en beneficios.

Somos nacionalistas 100% pero no nos impide abogar por una realidad favorable a nuestra tierra y a nuestro pueblo.

¿Qué podemos hacer nosotros y en Centro América, ahora que la situación está bien “candente”? Para finalizar esta breve nota, apuntemos un hecho histórico relevante: dentro de poco se cumplirán 200 años de haber logrado nuestro país la Independencia patria. ¡Que el gran Hacedor del Universo nos siga ayudando siempre y por los siglos de los siglos!