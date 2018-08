Hugo Martínez pide mano firme contra la corrupción y evasión

Mirna Jiménez

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez llamó a aplicar mano firme tanto a la corrupción como a la evasión fiscal, las que cataloga como prácticas que dañan al país y afectan a la población. No obstante, llamó a no aplicar un doble rasero de parte de la justicia y que la ideología no sea la pauta para la persecución de estos casos.

Según el único aspirante presidencial de izquierda, la evasión fiscal aún sigue siendo alta en el país y, al igual que la corrupción, constituye un robo al Estado que termina afectando a la población en general.

Añadió que el tema de la corrupción no solo debe verse como un fenómeno que afecta al Estado, sino que también al sector privado, y que es un hecho que cuando un funcionario público comete un acto de corrupción hay un cómplice en el sector privado. “Entonces, la lucha debe de ser integral y sin doble estándar”, dijo.

Martínez se manifestó en estos términos a propósito de las declaraciones brindadas la semana pasada por la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador Jean Manes, quien llamó a combatir la corrupción, y denunció que hay todo un sistema que promueve y protege las prácticas corruptas.

“A esas cosas hay que aplicarles mano firme y sin doble estándar. Lo que yo he dicho es que apoyo las investigaciones, apoyo los procesos, pero hay una parte que me ha dejado un sinsabor: que se lanzan los casos, como casos de película, se cuentan unas historias indignantes, se dice que se va buscar un castigo ejemplar y al final se termina con una poca cosa”, criticó el aspirante presidencial de izquierda en entrevista con TCS.

Martínez puso como ejemplo los procesos contra los expresidentes de la República Francisco Flores y Antonio Saca, quienes confesaron la apropiación de fondos del Estado, pero los castigos no han sido proporcionales a los delitos y se anuncian grandes juicios que terminan desinflados.

“Después nos salen, en este caso último, que de más de $300 millones que se perdieron solo se van a recuperar $25 millones. Entonces, nos indignan a todos, nos ponen en un estado de ánimo de indignación y después nos dicen, ‘ya no vamos a hacer todo lo que dijimos, quizás ya no era tan cierto lo que dijimos’, esa es la parte que no me gusta”, señaló.

El excanciller cuestionó la actitud del ministerio público de no ir más allá de los procesados en estos casos de corrupción para recuperar el dinero robado al Estado, existiendo las evidencias y argumentos legales para hacerlo.

“Si hay dos expresidentes que han confesado que emitieron cheques o hicieron transferencias de fondos que llegaron al partido ARENA, el partido ARENA tiene que devolver esos dineros porque el partido no es un ente jurídico que ha dejado de existir y tiene una responsabilidad de lo actual, de lo anterior y del futuro”, manifestó Martínez.

A criterio del candidato hay suficientes evidencias tanto públicas como en manos de la Fiscalía para proceder. El fallecido expresidente Francisco Flores confesó en los tribunales que desvió alrededor de $15 millones donados por Taiwán, de esos fondos $10 pasaron a las arcas de ARENA. En tanto el expresidente Saca ha confesado que trasladó alrededor de 7 millones de fondos públicos hacia el partido de derecha.

“Me parece que lo indicado es que el partido ARENA devuelva ese dinero y si no lo quiere devolver voluntariamente, que se inicien los procesos legales para que devuelva ese dinero, y así lo diría para cualquier otro partido que hubiera recibido fondos públicos de manera ilícita”, añadió.

Consultado sobre la posibilidad que el FMLN haya recibido fondos del Estado de manera ilegal durante el gobierno de Mauricio Funes, el candidato efemelenista dijo que hasta donde él sabe eso no ha sucedido.

“No soy el secretario de finanzas del FMLN, pero hasta donde yo sé, de lo que yo puedo constatar, el FMLN no ha recibido recursos ilícitos del Estado, el FMLN ha recibido los recursos de la deuda política como todos los partidos. Y si el FMLN, se comprobara que ha recibido fondos ilegales del Estado, yo sería el primero en decir que también tiene que devolver esos recursos”, expresó.

Martínez dijo que el sistema de justicia salvadoreño tiene la responsabilidad de aplicar medidas ejemplarizantes en estos casos de corrupción, y esto no tiene que ver solo con el castigo a los responsables, sino principalmente en la recuperación de los fondos robados al Estado.

“Una vez se llegue a una conclusión y se compruebe que alguien ha cometido un acto de corrupción, se deben tomar medidas ejemplarizantes porque si no, si se anda con medias tintas, es casi una invitación a que otros sigan haciendo lo mismo, y a todo nivel”, advirtió.

Sobre las declaraciones del fiscal Douglas Meléndez, en las que asevera que el expresidente Mauricio Funes recibe en Nicaragua fondos públicos provenientes de El Salvador, Martínez dijo que lo mejor es que el funcionario sustente con pruebas ante un juez dicha acusación.