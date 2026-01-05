Honran en Embajada de Cuba en EEUU a combatientes caídos en Venezuela

Washington/Prensa Latina

El colectivo de la Embajada de Cuba en Estados Unidos honró hoy la memoria de los 32 combatientes internacionalistas cubanos caídos en defensa de Venezuela y de su presidente Nicolás Maduro.

Reunidos la mañana de este lunes en la sede de la representación diplomática, el colectivo, encabezado por la jefa de la Misión, Lianys Torres, dedicó un minuto de silencio a los fallecidos en cumplimiento del deber.

Oscar Larralde, en nombre de sus compañeros, dijo que el ataque del sábado a Venezuela y el secuestro de un presidente constitucional es un “atentado a la soberanía de los pueblos” y en ese sentido reiteró que “frente a esta agresión reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y su legítimo gobierno”.

“La sangre de 32 cubanos -añadió- anegó el suelo de la Patria de Bolívar como ejemplo de la solidaridad y la hermandad que unen a nuestros pueblos”.

Honremos la memoria de los héroes caídos, subrayó Larralde al insistir que el ejemplo de “quienes dieron todo en el cumplimiento del deber nos guíe”.

Cuba ha sido amenazada, halcones acechan -acotó-, solo recuerden señores imperialistas el pensamiento del mayor general de las guerras de independencia Antonio Maceo, el Titán de Bronce, cuando fijó una postura, un principio, ante la entonces metrópoli española al advertir que la independencia de Cuba no sería jamás negociable.

El funcionario repitió la sentencia del bravo guerrero cubano de que “quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha”.

Con emoción y fervor, todos los integrantes de la representación diplomática cantaron las notas del Himno Nacional y exclamaron vivas a Cuba, a la Revolución y a sus líderes.

