Hermano del presidente de Honduras es acusado de narcotráfico en Estados Unidos

Nueva York / AFP

Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, informó el lunes el Departamento de Justicia estadounidense.

El excongresista hondureño, quien fue arrestado el viernes en Miami sospechoso de vínculos con el narcotráfico, enfrenta además cargos ante la justicia estadounidense por uso y posesión de armas, así como por hacer declaraciones falsas a agentes federales, señaló la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en un comunicado.

“Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos”, dijo el fiscal federal en Manhattan Geoffrey Berman, citado en el texto.

Berman dijo que Hernández presuntamente organizó y garantizó la seguridad de los envíos de cocaína, sobornó a funcionarios para obtener información sensible para proteger los cargamentos, y solicitó grandes sobornos a importantes narcotraficantes.

Hernández, de 40 años, es acusado de conspirar con redes del crimen organizado trasnacional en México y Colombia para importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde 2004 hasta 2016.

Según la inculpación, el exmiembro del Congreso Nacional de Honduras estuvo involucrado en procesar, recibir, transportar y distribuir múltiples cargamentos de cocaína que llegaban a Honduras por avión, lanchas rápidas, y al menos una vez, en un submarino.

El hermano del actual presidente hondureño tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en alguno de los cuales la droga era etiquetada con sus iniciales “TH”, indicó la fiscalía.

Además, Hernández coordinó y también ayudó a proteger los envíos de cocaína proporcionando guardias de seguridad fuertemente armados para acompañar la mercancía, entre ellos miembros de la policía nacional de Honduras y narcotraficantes armados con metralletas.

Hernández debía comparecer ante el juez federal Jonathan Goodman en Miami este mismo lunes.

El gobierno hondureño informó de la detención del hermano del presidente el viernes en un comunicado.

Visiblemente afectado, con voz temblorosa, el propio presidente Juan Orlando Hernández confesó posteriormente a periodistas que era un momento “triste, difícil para la familia”.

“Es un hermano, un familiar, a nosotros no nos criaron así, nos criaron para poder respetar a los demás pero también no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia, es triste, es difícil, no se lo deseamos a nadie”, subrayó el mandatario, en el poder desde 2014.