¡Hemos triunfado! 33 aniversario de Suplemento Cultural 3000

Caralvá

Intimíssimun

¡Hemos triunfado!

A pesar de 1536 volúmenes impresos, la última edición rotativa fue el 21 de marzo de 2020, no obstante, en esa fecha se inicia la edición digital: Tres Mil Suplemento Cultural Edición Extra [1] Twitter, PDF, Fb, WhatsApp, etc., gracias a la dedicación de Karen Lara y Mauricio Vallejo junto al equipo editorial que prolonga la pequeña labor cultural.

¡Hemos triunfado!

Por el principio básico: “reconocer es reconocerse” aplica para las letras de principiantes, poetas consagrados, narradores, artistas, escritores, investigadores etc., por decenas de amigos y amigas que expresan su más profundo sentimiento cordial por el aporte del Suplemento Tres Mil después de 33 años.

¡Hemos triunfado!

En el intento de construir un referente nacional por la cultura nacional, parece que nombrar al suplemento en conjunto es un clamor de investigadores nacionales e internacionales, decenas de ensayos o artículos que indican este ánimo, centenas de agradecimientos por su publicación y menciones de obras posteriores, ninguno hace referencia a un estigma ideológico sectario, todos privilegian su inclusión en documentos oficiales y no oficiales, porque el Suplemento Cultural Tres Mil ¡bendito sea su nombre! es un estudio de caso latinoamericano, no dudamos que un día se convertirá en materia de investigación universitaria ¡por su éxito! un instrumento para ganar amigos, celebrar un poema, levantar la bandera de la obra reseñada, multiplicar el crecimiento de tantos poetas, escritores, autores de teatro, pintores etc. que pronuncian con dulzura la contribución del Suplemento con nombres y apellidos, hasta parece el Parnaso -no necesariamente de Coyoacán México, pero lo imita- un espacio donde no existen agravios de lobos furiosos, egos superlativos, ni el dolo de “perder parte de su gloria”, porque en ese espacio no existe envidia, tampoco rencores, ni reclamos para la posteridad, todo es “paz en la dicha suprema”.

La historia del Suplemento del Tres Mil ha sido escrita entre los 1536 volúmenes, ahí la pueden encontrar no una vez, sino… más de media docena de ocasiones; no omito referir a las academias, universidades y centros de investigación que tienen en alta estima y valoran significativamente el modelo de la publicación semanal… ¡es un momento feliz!

Agradecemos a cientos de autores que nos envían sus saludos de muchas partes del planeta, la búsqueda de Google (Suplemento Cultural Tres Mil) indica: 2,800,000 resultados en (0.41 segundos), de esa manera, aunque es nuestro deseo no podemos responder a esa cantidad de mensajes afectivos.

No debemos callar que gracias al ejemplo brillante del Suplemento Tres Mil, una decena de amigos y amigas trabajan para construir otros Suplementos Culturales que tanto necesita la nación… les deseamos mucho éxito en los siguientes 33 años.

Tres Mil gracias a Francisco Valencia director de Co Latino, Mauricio Vallejo (13 años coordinador continuo), Karen Lara y al equipo redactor por tan notable aporte cultural.

amazon.com/author/csarcaralv

[1] https://www.diariocolatino.com/category/tres-mil-3000/