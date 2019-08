Halo solar y… ¿ovni diurno II San Salvador?

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

Ese día trabajamos en podar árboles en casa, con esto de las tormentas impredecibles con su fuerza repentina, los árboles del patio se convertían en una verdadera amenaza, sus ramas con el viento agitantes parecían próximas a caer en la siguiente ronda de lluvia, ese ramal había avanzado tanto sobre el techo que debían cortarse inmediatamente, además: “el miedo no anda en burro”.

Iniciamos temprano junto al maestro jardinero, en realidad es un gimnasta en ese oficio, tiene destreza en trepar árboles, usa cuerdas y machete, tiene el coraje de balancearse unos 20 metros con un lazo y suspender las ramas sin que caigan sobre el techo; así rama por rama y árbol por árbol la poda despejaba el cielo, después de unas horas bajo el sol, debimos tomar un descanso, en ese instante vi el sol con su halo…los expertos afirma que estos se forman en zonas con tormentas, el halo es causado por partículas de hielo que al refractarse generan ese espectro; era el miércoles 07AGO019 a las 10: 42, entonces decidí tomar unas fotografías del efecto luminoso; por cierto, uno similar irrumpió en la beatificación de San Romero, ambos los grabe y fotografíe son memorables.

Decidí publicarlos para compartir su belleza, sin percatarme del objeto que aparecía en el video, unas horas después revisé la grabación y descubrí un objeto circular a gran velocidad haciendo maniobras ascendentes y descendentes, al observarlo en cámara lenta incluso es visible una abeja en primer plano, mientras el objeto continúa su trayectoria; le tomé fotografías individuales una de las cuales acompaña el texto, al ampliarla se puede ver un artefacto circular con puntos negros y blancos en la base…

¡No tengo la vista fija en el cielo! ¡no me paso las horas capturando las nubes! pero según parece la frecuencia de avistamientos en nuestra ciudad es alta, hasta he pensado que basta un teléfono celular, un cámara y paciencia para encontrar estos objetos en nuestro “sombrero azul”; de nuevo anoto: 1° tiene alta velocidad, 2° aparece unos segundos y desaparece, 3°su trayectoria no es de un ave, en fin, les dejaré los link de los videos… a propósito siempre es mejor ver hacia los cielos, que perder tiempo en la pantalla del celular… también por salud.

Comparto los link:

Halo solar ovni cámara lenta

07AGO019 Ovni diurno II San Salvador

Halo solar ovni velocidad original

07AGO019 Ovni diurno II San Salvador

amazon.com/author/csarcaralv