«Política cultural del martinato al bukelato». Caralvá

Caralvá

Intimissimun

Quizás el título no refleje exactamente esta analogía de dos épocas diferentes entre la política del General Maximiliano Hernández Martínez y la actual administración de Nayib Bukele en su segundo período presidencial inconstitucional; en tiempo implica: 1931-1944 al año 2019-2024 (2029?), 98 años que representan casi cuatro generaciones de salvadoreños.

La cultura es un concepto provisional de la sociedad, el desarrollo comparativo antropológico no es lineal entre un pueblo y otro, pero tiene características comunes de diferentes escuelas sociales y antropológicas, en ciencias sociales por ejemplo Karl Marx “sostiene que las relaciones sociales de producción (la organización que adoptan los seres humanos para el trabajo y la distribución social de sus frutos) constituyen la base de la superestructura jurídico-política e ideológica, pero en ningún caso un aspecto secundario de la sociedad. No es concebible una relación social de producción sin reglas de conducta, sin discursos de legitimación, sin prácticas de poder, sin costumbres y hábitos permanentes de comportamiento, sin objetos valorados tanto por la clase dominante como por la clase dominada”[1] etc., estas tesis fueron escritas en 1844-1846 por Marx. Si estas antiguas propuestas académicas provocan temor, la realidad del siglo XXI es peor sin lucha de clases, puesto que entonces solo existe el poder soberano de un ente supremo.

Otra versión de interpretación es la antropología, en ella los clásicos Franz Boaz, Claude Lévi-Strauss, Margaret Mead y otros aportarían un volumen histórico para nuestro tema cultural, en esencia son estudios profesionales de largo aliento.

Retomemos entonces el concepto: “se refiere a las iniciativas y actividades promovidas por la UNESCO para salvaguardar y fomentar la diversidad cultural en todo el planeta. Esta incluye la protección del patrimonio cultural, la promoción de la creatividad artística y la promoción del diálogo intercultural”[2]

El libro Política de la Cultura del Martinato / Rafael Lara-Martínez – San Salvador: Ed. Universidad Don Bosco, 2011 – 212 p. en su capítulo II “Armas y letras”: principios de “la política de la cultura” del martinato encontramos trascendentales hallazgos en la conducción educativa; destacar “oficial” es debido a que antes de éste régimen no existe un impulso hacia la aglutinación de los conglomerados de: letras pintura historia e indigenismo como parte estructural gubernamental, esta situación connota un ideario manifiesto: “La fundación de una nueva Patria con su historia, arte y gobierno, diferente a todo lo anterior” y un ideario oculto: “ la eliminación de la Patria étnica, afrosalvadoreña y sus tradiciones, Historia y Sociedad” en consecuencia no existirá más una nación original con sus características: pluriétnicas, pluriculturales, plurilingüe… ahora será una República proto-europeo y racista.

Así se inicia un largo trayecto de la llamada “cultura oficial” que pretende insertar los valores indicados anteriormente, pero olvida los derechos étnicos, su reconocimiento constitucional a sus tierras, lenguas y cultura, promoviendo autores y obras pero negando a otros; la mención de estos temas han sido publicados en el Suplemento Tres en diferentes momento, por ejemplo la publicación del libro citado es de 2011.

Pero veamos en la actual política de la administración Bukele, existe negación de acceso a los archivos de la guerra civil específicamente la Masacre del Mozote y otros, calificado por abogados de proceso de eliminación (expurgo) de archivos militares en 2015, el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) incluyó un acta de ese expurgo en denuncia a la Fiscalía por delitos de fraude procesal, encubrimiento e infidelidad en la custodia de documentos públicos(…) (Elfaro 15ENE021); destrucción de monumento: “a la Reconciliación” (03ENE024 AP), inaugurado el año 2017 conmemorando el 25 aniversario del Acuerdos de Paz que finalizó la guerra civil de 12 años; destrucción de centenarias baldosas en Palacio Nacional (LPG 10MAY024); Modificaciones a la manzana A-6 para construir el Jardín Centroamérica (03JUN024 LPG); despido de 300 empleados del Ministerio de Cultura (28JUN024), Gobierno entierra definitivamente rede de Casas de Cultura (04JUL024 EDH)… etc.

Es posible que el nuevo concepto sea la “refundación y negación de la Historia” anterior a la actual administración: “La guerra fue una farsa con los Acuerdos de Paz” presidente Bukele (17DIC020 EDM).

Variantes de coincidencia: Teosofía y fascismo en Martínez y en Bukele Populismo y negación histórica, en ambos casos el personalismo es una característica imperiosa, el Estado se concentra en una persona y es absoluta en sus decisiones; Martínez promueve un conjunto de intelectuales afines a su ideología y persigue opositores, mientras Bukele expulsa trabajadores de cultura por promover “agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno” (27JUN024 EDM) y somete a opositores en casos judiciales a ex funcionarios, en ambos existe una exclusión de la academia, caso del tratamiento a la Pandemia Covid 19 el Colegio Médico es excluido de sus recomendaciones; ambas administraciones promueven la “Nueva República” con valores antidemocráticos como la “reelección”, “modificaciones constitucionales”, “estado policial”…

Ahora la nación refleja un “estado de postración”, un estado de shock ante los cambios observados como promoción de la criptomoneda, idioma inglés a sitios tradicionales, la Biblioteca Nacional es un centro lúdico y turismo, los derechos humanos desaparecen, una llamada anónima es orden de captura contra inocentes… ¿esa es nuestra nueva cultura? efectivamente lo es, no la negamos.

(Anotación al margen) Hace unas semanas un personaje de mínimo nivel intelectual, por medio de la red social me amenazó de muerte por trabajar en Diario Co Latino y afirmar que no existe Constitución, pues bien dejo constancia que así es y parece ser parte de la nueva cultura… la amenaza la tomo en serio. amazon.com/author/csarcaralv

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado

[1]Wikipedia [2] UNESCO