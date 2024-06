«República y Libertad en El Salvador 2024». Caralvá

Por Caralvá

Intimissimun

En la antigüedad griega, se habla de los antivalores republicamos denunciados por Sócrates, entre ellos: la injusticia, la intemperancia, cobardía e ignorancia, además de la sedición… tal parece que esos antivalores son universales tanto en una sociedad esclavista, feudal, mercantilista, populista, capitalista o socialista etc., ellos producen el mismo resultado, la decadencia de las sociedades, en nuestra nación del modelo conceptual saltamos a la realidad del siglo XXI, es como vivir en una realidad alternativa, concepto por concepto.

Nuestra condición de República se extingue a partir del 1 de junio 20204, si acaso todavía tiene vida alguna parte de la llamada Constitución de El Salvador, leamos la cita del Libro IV, capítulo XVIII de La República de Platón:

“-Sigamos, entonces-añadí-, pues pienso que después de esto todavía tendremos que examinar lo que es la injusticia.

– Indudablemente.

– ¿Y qué otra cosa podrá ser sino una subversión de esos tres principios (prudencia, valor, templanza), su injerencia indiscreta en cuanto no les corresponde y la sedición de una parte del alma contra la totalidad de ella al objeto de usurpar un mando que no le compete, pues precisamente la Naturaleza ha dispuesto esas partes para obedecer mandar, según los casos? A mi entender, debemos decir que la perturbación y extravío de esas partes es lo que llamamos injusticia, intemperancia, cobardía e ignorancia y, en una palabra,

maldad total”.

Sucede entonces que los “antivalores” de la República se multiplican en nuestra realidad salvadoreña, otros filósofos como Jan Patočka mencionan que el modelo político de algunas naciones es vivir unos mandamientos de otro Dios (sin nombrarlo), pero lo observamos desde la llanura del pueblo (dinero, oro, avaricia, lujuria, drogas, ideología populista, etc.) de cualquier manera los antivalores producen la maldad total y su objetivo es destruir la República.

El otro elemento que se extraña en nuestra nación es la Libertad, vivimos bajo el Régimen de Excepción prorrogado 27 veces (07JUN024); recuerdo las lecturas de historia: Grandeza y Decadencia de los Romanos /Barón de Montesquieu, nota preliminar Mariano Ruiz Funes – Guatemala: Departamento Editorial…Ministerio de Educación, 1967 – 131 pág. “La libertad tiene, según Monstequieu, diversas significaciones. Se ha confundido -señala- el poder del pueblo con la libertad del pueblo. “La libertad -escribe- no puede constituir más que poder hacer lo que se debe querer y en no ser constreñido a hacer lo que no se debe querer”. En consecuencia, “La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten”. La Libertad política de un ciudadano está en la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que tiene cada uno de su seguridad, y para poseerla es preciso que el gobierno sea tal que no pueda un ciudadano temer a otro ciudadano”. Pág 11 Idem.

¿La historia se refiere a los salvadoreños?…

Así los conceptos República y Libertad se unen en cada paso de nuestra vida, no son conceptos eruditos, es vida cotidiana, como si repitiéramos con nuestra sangre otros tiempos de antiguas generaciones.

Del libro Grandeza y Decadencia… el Capítulo IX Dos causas de la pérdida de Roma:

“Mientras el pueblo de Roma no tuvo más corruptores que sus tribunos, a quienes no podía dar sino su propio poder, el Senado pudo defenderse fácilmente, porque obrara con continuidad, en tanto que el pueblo pasaba, sin cesar, del entusiasmo más fogoso a la extrema debilidad. Pero cuando el pueblo pudo dar a sus favoritos formidable autoridad en el exterior, toda la sabiduría del Senado resultó inútil, y la república se perdió. Los Estados libres duran menos de los que no lo son: y es porque los éxitos y las desgracias que les ocurren les hacen casi siempre perder las libertades, mientras que los éxitos y desgracias de un Estado en que el pueblo está sometido confirman igualmente su servidumbre.” Pág 44 …

Un autor del siglo XX Aleksandr Solzhenitsyn anotaba en su libro: Un día en la vida de Ivan Denisovich algo parecido para someter a un pueblo: quitarles los valores históricos, suprimir sus concepto territorial-cultural y por medio de la represión atemorizarlos, puesto que nada tiene sentido si no existe la República.

Historia nuestra que estás en nuestros pasos, alivia las citas que nos atrevemos a proclamar: “No hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia; cuando, por decirlo así, se ahoga a los desgraciados en la misma tabla en que se habían salvado” pág 73 Idem amazon.com/author/csarcaralv

