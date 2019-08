Halo solar y… ¿ovni diurno II San Salvador?

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

Era sábado de mercado, debíamos asistir a ese evento social ineludible, la pequeña refrigeradora estaba como “de estreno” en los grandes almacenes; así las frutas, lácteos, huevos, fibras, carbohidratos, proteínas etc. habían desaparecido transformados en calorías, glucosa, todo el ciclo de Krebs, aminoácidos, en el metabolismo celular.

Ese día me preguntaba si un ovni sería posible visualizarlo a unos metros de distancia, tenía esa obsesión que permanecía desde mi despertar, me dispuse a realizar las maniobras de salida, pero en esa ocasión el anciano auto estaba mal estacionado, al realizar la maniobra con la cámara en automático, con su “ojo avisor” apuntando al cielo, me detuve un momento… entonces una sensación extraña y un aviso inconsciente apareció: “podría ver un ovni en mi horizonte inmediato”, similar a los eventos relatados en series norteamericanas, fue un instante único, entonces recordé viejos esquemas tibetanos narrados en libros legendarios, al igual que leyendas rusas de experimentos científicos, la serie de Netflix “Libro Azul”, Expedientes X…

No reparé en el video hasta el siguiente día, puesto que un halo solar como el del 07AGO019 apareció, tomé fotos con la cámara y mi dispositivo móvil, ahí aparecían esos objetos que ya referí en artículos anteriores y sus videos; al revisar la última cámara, surgió un objeto novedoso, en este caso me parece una sonda o mis palabras no pueden definirlo; su velocidad es la misma entre 04-07 décimas de segundo en cámara lenta, aparece y se desvanece, con las mismas características de los anteriores, una maniobra de ese nivel es harto complicada, pero atraviesa los obstáculos como una imagen ¿sería un holograma? ¿una visión tridimensional? ¿un objeto físico camuflado con el horizonte? su trayectoria además toma los fondos del entorno, por eso no les vemos, pero en este caso su sombra oculta al “Cerro de San Jacinto”, esa es la diferencia, así mi interrogante fue respondida en forma precisa y reseñable -mis palabras serán mejor visualizadas en el video y la foto-

La captura visual de esos objetos es fascinante, además es saludable ver al cielo, sus nubes, el horizonte azul que recuerda las famosas palabras: “Padre nuestro que estás en los cielos…”

Le dejo la imagen y los videos en las siguientes direcciones.

Video 1

10AGO019 OVNI DIURNO IV San Salvador

Video 2

10AGO019 OVNI DIURNO IV San Salvador (cámara lenta)

amazon.com/author/csarcaralv