Guatemala gana los juegos Centroamericanos de 2025, Costa Rica segundo y Panamá tercero

Ciudad de Panamá/Prensa Latina

Panamá ocupó la tercera posición en el medallero general en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, posición que no había alcanzado desde hace más de 50 años, destacó el canal de noticias TVN.

Según el informativo, la selección istmeña obtuvo 57 medallas de oro, 55 de plata y 68 de bronce para un total de 180, solo superada por la ganadora del certamen, el anfitrión Guatemala, que totalizó 463 preseas (198-153-112) y Costa Rica con 266 (78-93-95).

Por su parte, el Comité Olímpico Panameño (COP) precisó que la última vez que el istmo estuvo entre los tres mejores países fue en las primeras ediciones de los juegos, en 1973 y 1977.

En 2010 también se alcanzó un tercer lugar, pero en calidad de subsede y sin la participación de Guatemala, una potencia regional.

En su reporte, el COP resalta que cada medalla conquistada fue el fruto de esfuerzo, dedicación y garra, con el respaldo de entrenadores, federaciones y un equipo técnico que acompañó a los atletas en todo momento.

En el cierre de la competencia sobresalieron los resultados en el taekwondo con cosecha de seis preseas de bronce.

Además, la selección masculina de futsal aseguró la medalla de oro, al vencer a su similar de Nicaragua en el cierre del torneo.

El golf también fue protagonista en la justa regional, aportando tres valiosas preseas, entre ellas la de oro de Lúa Pousa, en la categoría Individual Femenina.

El COP catalogó como una actuación increíble la de Mariadni Batista, con tres oros en levantamiento de pesas (Arranque, Envión y Total en la categoría +86kg).

Mientras en Boxeo, adicional a las dos medallas de oro conseguidas por Yuliett Hinestroza y Eduardo Beckford, se sumaron Martín Pérez, plata en los -55kg; Irvin Ibargüen, plata en los -60kg; y el bronce para Angela Zamorano, en los -54kg; y Ashley Zárate, en los -65 kg.

«Con estos resultados, Panamá reafirma que su deporte está en ascenso y que el futuro promete aún más triunfos. Este logro no solo se mide en medallas, sino en orgullo, esperanza y la certeza de que el país cuenta con una generación dorada dispuesta a seguir haciendo historia», puntualizó el organismo rector del movimiento olímpico en el territorio panameño.

