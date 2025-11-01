Mbappé recibe la Bota de Oro 2025 en el Santiago Bernabéu

Compartir

Madrid/Prensa Latina

El Santiago Bernabéu fue testigo este viernes de la entrega de la Bota de Oro 2025 a Kylian Mbappé, reconocido como el máximo goleador europeo tras firmar 31 tantos en su primera temporada con el Real Madrid.

El templo blanco latió con un aire de coronación. En el palco de honor, bajo las luces que parecían rendirle pleitesía, el francés sostuvo entre sus manos el símbolo de su instinto: una bota dorada que refleja más que goles, una era.

Juan Ignacio Gallardo, director de MARCA y vicepresidente de la European Sports Media (ESM), fue el encargado de entregarle el galardón, acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez, y ante la mirada de Xabi Alonso, toda la plantilla merengue y más de doscientos invitados.

“Querido Kylian, esta bota es fruto de tu compromiso con el fútbol”, dijo Florentino en un tono solemne. “Representas a la perfección los valores de nuestro club”. El público respondió con aplausos que parecían no terminar, conscientes de estar presenciando la consagración de una estrella en su nuevo firmamento.

Gallardo recordó que el trofeo, creado en 1968, no entiende de votaciones ni favoritismos: solo de goles. “Lo has ganado con total merecimiento gracias a las 31 dianas que conseguiste en tu primera temporada con el Real Madrid”, afirmó.

Luego, con una sonrisa, añadió una frase que resonó como profecía: “Hoy no solo recibes una Bota de Oro, sino probablemente la primera de una colección”.

Después de un video con sus mejores goles, Mbappé subió al estrado. Tomó el trofeo con la serenidad de quien sabe que está cumpliendo su destino. “Gracias al presidente, a MARCA, a la ESM y sobre todo a mis compañeros, que han sacado la mejor versión de Kylian”, dijo, mientras sus palabras se mezclaban con los flashes y los vítores del público.

El acto culminó con una foto familiar sobre el escenario. Los jugadores blancos rodearon a su goleador, abrazándolo como si aquel trofeo también les perteneciera un poco. La escena era de oro, de unidad y de promesa.

Con este galardón, Mbappé firma un récord inédito: ser el único futbolista con tres Botas de Oro —del Mundial, la Champions y Europa—, tres relámpagos de una misma tormenta que lleva su nombre.

El Bernabéu lo despidió con un aplauso largo, como si supiera que aquel brillo, más que un premio, era el presagio de una leyenda.

