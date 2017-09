Gremio empresarial interpone demanda de inconstitucionalidad por salario mínimo

@JoakinSalazar

“El Consejo Nacional de Salario Mínimo es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, estará integrado por siete miembros, tres representantes del interés público, dos de los trabajadores y dos de los patronos”, establece el Código de Trabajo en su artículo 149.

Con base a este artículo, la Sociedad de Comerciantes e Industriales salvadoreños interpusieron una demanda de inconstitucional, contra el actual Consejo Nacional de Salario Mínimo, poniendo en manos de la Sala de lo Constitucional el futuro del incremento de salario mínimo de hasta $300 dólares.

Representantes de la Sociedad, también agremiada a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), alegan que el Ministerio de Trabajo ha violado las leyes de la Constitución de la República y del Código de Trabajo, al conformar con representantes del sector trabajador miembros de sindicatos del sector público.

Y es que a juicio de los empresarios, la única representación de trabajadores que debe de existir en el Consejo de Salario Mínimo deben ser trabajadores del sector privado.

“El Consejo que se ha formado es un Consejo ilegal, no representa el sector de los trabajadores, porque son gente que no pertenecen a ninguna empresa privada, no son trabajadores, son activistas del partido de gobierno, por lo tanto, no podemos decir que es legal la conformación del Consejo de Salario Mínimo”, dijo Víctor Rodríguez, representante de la Sociedad empresarial.

Asimismo, aseguró que se ha violado el tripartismo dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, la única instancia que tienen como empresarios para negociar el aumento al salario mínimo.

Los empresarios aseguraron que no ponen la demanda de inconstitucionalidad contra el Salario Mínimo, no obstante, afirmaron que al existir ilegalidad para ellos en el Consejo, por consecuencia tendría que suspender todas las decisiones tomadas, lo que conllevaría a la suspensión del incremento de $250 dólares para el sector agrícola y $300 dólares para Comercio e industria, decisión tomada semanas atrás por el actual consejo.

“La representación de los trabajadores no pertenece a la empresa privada, por lo que no deben de estar ahí, desde el momento en que no está constituido legalmente el Consejo, cualquier decisión que tomen no tiene ningún valor, la Ministra hizo un instructivo y está violentando el proceso para elección del Consejo porque hay un reglamento de 1964”, agregó. Históricamente, el Consejo Nacional de Salario Mínimo ha sido conformado por sindicatos afines a la Empresa Privada, tomando la decisión de manera coordinada con la representación de la ANEP, dejando a un lado los intereses del pueblo salvadoreño, que actualmente cuenta con el salario mínimo más bajo de Centro América.