GOES pide reforzar a 8 instituciones con $78 millones para “obligaciones prioritarias”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Gobierno le ha pedido a la Asamblea Legislativa que modifique la Ley de Presupuesto 2026, a fin de reforzar con $78 millones, los presupuestos de 8 instituciones del Estado para atender “obligaciones prioritarias e ineludibles”, en el último trimestre del año. Entre estas a la Presidencia, con $16 millones.

La Asamblea Legislativa recibió este miércoles en la sesión plenaria una iniciativa de ley enviada por el presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, para modificar el Presupuesto General del Estado 2026 y reforzar las asignaciones de varias instituciones públicas con un monto adicional de $78 millones, provenientes de excedentes tributarios registrados hasta septiembre, con el fin de cubrir obligaciones prioritarias durante el último trimestre del ejercicio fiscal.

Los recursos se distribuirán entre Relaciones Exteriores ($6 millones) para financiar los gastos de operatividad de las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, así como la adquisición de bienes y servicios esenciales para el funcionamiento de la Secretaría de Estado.

El Ministerio de Defensa Nacional recibiría $14 millones “para continuar apoyando el Plan Control Territorial, principalmente en tareas de seguridad pública para la recuperación y rehabilitación de territorios a nivel nacional”. La Fiscalía General de la República, $6 millones para financiar el fortalecimiento institucional orientado a consolidar las capacidades operativas y tecnológicas de sus diferentes unidades operativas, entre otros.

A la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos se le adjudicarán $1.5 millones para cubrir los gastos previstos para la organización e implementación del observatorio electoral 2027, lo cual incluye la adquisición de computadoras portátiles (laptops), cámaras de video, entre otros.

Al Ministerio de Salud se le reforzará con $18.8 millones “para cubrir necesidades prioritarias como el pago de bienes y servicios, y complementar la compra de medicamentos, insumos y equipos para los diferentes establecimientos de salud”.

El refuerzo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) será por $15 millones “para continuar financiando la ejecución de proyectos estratégicos de nación en obras de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial, así como derechos de vía a nivel nacional”.

Al Ministerio de Educación se le asignan $2.7 millones para transferírselos al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) para financiar gastos urgentes para la atención de programas de acogimiento institucional y de integración social.

Mientras que, a la Presidencia de la República, se le asignan $14 millones, destinados “para garantizar la operatividad y continuidad de las diferentes secretarías y dependencias de la entidad, así como fortalecer su infraestructura institucional mediante la adquisición de maquinaria, equipos informáticos y tecnológicos, derechos de propiedad intelectual, entre otros”.

La Presidencia de la República tendría un segundo refuerzo presupuestario en este año; el primero se efectuó en junio de 2026, pues se le asignaron $16 millones, provenientes de la “eficiencia” en la recaudación de impuestos registrada durante los primeros meses de 2026.

En ese momento, la subdirectora general de crédito público del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, afirmó que, con esos fondos, se implementarían programas estratégicos contemplados en el Plan de Gobierno y garantizar la operatividad de las distintas secretarías presidenciales; sin embargo, no se especificó qué programas, rubros o proyectos.

Según el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, con base en la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate de la evasión fiscal, “ha registrado excedentes de ingresos de impuestos con relación a las estimaciones programadas al mes de septiembre de 2026, por lo que es factible disponer hasta un monto de $78,000,000 para financiar las necesidades antes mencionadas”.

El lunes 12 de octubre, a las 10:00 de la mañana, sesionará la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para estudiar esta propuesta.

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