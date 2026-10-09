Hacienda pide autorización para emitir deuda por $515 millones para financiar Presupuesto 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa recibió una iniciativa de ley, enviada por el Ministerio de Hacienda, que busca autorización para la emisión de Títulos Valores de Crédito por $515 millones, a colocarse en el mercado nacional o internacional, con el objetivo de garantizar el financiamiento del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2027.

Es de recordar que, el pasado 30 de septiembre, Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa el Presupuesto General del Estado 2027, que asciende a $12,421 millones. Para financiarlo, se requiere de una brecha presupuestaria de $515 millones; es decir, requiere de que el Estado salvadoreño adquiera nueva deuda.

Hacienda ha previsto que para el año 2027 los ingresos por impuestos serían de aproximadamente de $9,500 millones, y los ingresos superan los $10,446 si se toma en cuenta las tasas, contribuciones, cargo a los combustibles, bebidas alcohólicas, promoción turística y otros.

En la plenaria de esta semana, los legisladores enviaron a la Comisión de Hacienda tanto el proyecto de Presupuesto 2027, la Ley de Salarios, así como la ley para completar el financiamiento del presupuesto.

Es de recordar que cuando se proyecta un presupuesto y los ingresos no logran cubrir esos gastos, el Gobierno debe incurrir en deudas para financiarlo y que no haya problemas financieros durante el ejercicio fiscal.

Según el proyecto, los recursos obtenidos se destinarán para atender todas las obligaciones orientadas a sustentar la adecuada operatividad del Estado.

El decreto establece que los títulos podrán colocarse en el mercado nacional o internacional, a mediano o largo plazo, con amortización en cuotas periódicas o en un único pago, y que su rendimiento se definirá al momento de la transacción, pudiendo incluir descuentos o premios según la práctica del mercado.

Además, el valor nominal y los rendimientos estarán exentos de impuestos, tasas y contribuciones, aunque las ganancias de capital por compra-venta sí estarán sujetas a la legislación tributaria vigente.

El Banco Central de Reserva actuará como agente financiero del Estado y el Ministerio de Hacienda podrá coordinar con banca de inversión y otros agentes para estructurar las operaciones, incluso bajo registro en la SEC de Estados Unidos o mediante los procedimientos de la Regla 144A y Regulation S.

Según el economista César Villalona, el presupuesto 2027 refleja una reducción de $315 millones en comparación con los $12,736 millones ejecutados en 2024, año en que se firmó el acuerdo con el FMI. “La contracción del gasto respecto a tres años atrás es un indicador del desequilibrio en las finanzas públicas”, dijo.

Villalona ya había alertado, cuando se dio a conocer el monto, que habría “una reducción gradual del déficit”. “Las proyecciones del propio documento indican que el Estado requerirá un endeudamiento de $1,970 millones para cubrir su gasto, un monto que supera en $460 millones al aprobado para 2026”, señaló.

Asimismo, mostró preocupación al hecho de que el Proyecto de Presupuesto “solo incluye $250 millones de los $2,327 millones que el Gobierno debe pagarle en abril de 2027 al fondo de pensiones que administran las AFP”.

“El Gobierno pagará los otros $2,077 millones con un préstamo que le harán las propias AFP a cambio de un Certificado de Obligación Previsional, una maniobra contable que no mejorará los fondos de quienes cotizan, pues no es entrada de dinero líquido sino una nueva promesa de pago”, agregó.

La iniciativa presentada para autorizar la deuda será ingresada en la Comisión de Hacienda el próximo lunes.

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