GOES montó la narrativa que los 252 venezolanos eran terroristas, pero no es así: Roberto Valencia

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El periodista Roberto Valencia dijo en Encuentro con Julio Villagrán que la liberación de los venezolanos fue una negociación entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que ganó la administración Bukele fue quitarse ese problema de encima, pero montó una narrativa para hacer creer que los 252 venezolanos eran terroristas.

“Entiendo que, desde Casa Presidencial, desde la Secretaría de Comunicaciones, sobre todo, se intente vender una versión en la que la administración Bukele tenga un rol más heroico, pero creo yo que está claro, quiénes han sido los actores protagonistas de ese canje, de esa liberación, como cada quien las quiera llamar”, dijo Valencia en el espacio de entrevista.

Sobre la liberación de forma casi sorpresiva la semana anterior, luego que la administración Trump y el Gobierno de Nayib Bukele los catalogara como miembros del Tren de Aragua, Roberto Valencia explicó que dos fueron los protagonistas y uno fue “el invitado de piedra” en dichas negociaciones. “Los dos grandes ganadores son la Administración Trump, que ahora mismo estará seguramente en la agenda nacional el logro de haber liberado a 10 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela y Venezuela puede hacer exactamente lo mismo, de hecho, lo está haciendo, con los 252 venezolanos que, según Caracas, eran todos inmigrantes inocentes que habían ido nada más a buscarse la vida a Estados Unidos”.

Valencia recordó que la administración Trump y la administración Bukele, los catalogaron como terroristas que merecían estar en un centro como el CECOT, “diseñado para terroristas, tan así que el propio nombre, la -T- de CECOT, hace referencia al terrorismo”.

“En mi interpretación, la administración Bukele se ha quitado un problema de encima, porque desde el 15 de marzo de 2025 que llegaron esos primeros vuelos (de venezolanos deportados a El Salvador), esto fue un problema para Bukele y en ese sentido sí que puede suponer un alivio, pero fuera de eso, la imagen internacional se ha visto deteriorada”, explicó Valencia.

El hecho de que este colectivo de venezolanos estuviera en territorio salvadoreño hizo que los ojos de Occidente se volcaran hacia El Salvador. “La imagen que ha salido de El Salvador es un Estado violador de derechos humanos. Entonces, la ganancia que veo para El Salvador es haberse quitado este problema de encima”.

Valencia consideró que cada uno de los Gobiernos involucrados intentan, sobre este tema, manejar sus respectivas opiniones públicas. “Vimos a uno de esos venezolanos que se subía, casi que dando saltos y subiendo de dos en dos las escaleras y al llegar a Caracas tuvo que bajar en silla de ruedas. A mí no me cuesta interpretar eso como una jugada de parte del gobierno (venezolano). Cada gobierno está jugando con sus gabinetes de comunicación para intentar dirigir la opinión pública en la dirección que más les beneficia. Lo hace la Administración Bukele y lo hace la Administración Maduro, obviamente”.

Sobre cómo lo hizo la administración de Nayib, Valencia explicó que lo hizo a través de la Secretaría de Comunicaciones, quien fue la encargada de compartir con los medios de comunicación, imágenes de la salida de los venezolanos, del abordaje del avión “y obviamente, sobre todo en las imágenes de vídeo, se hizo lo que se conoce como un cherry-picking (acción de presentar solo la información que apoya un argumento) de los venezolanos que, por la razón que sea, se atrevieron a hacer algunos gestos con las manos”.

Lo anterior, “es un ejemplo meridianamente claro de un interés de parte de una Secretaría de Comunicaciones, en este caso la de El Salvador, de dirigir la opinión y de imponer una narrativa. ¿Cuál es la narrativa que en este caso quería imponer la administración Bukele? que todos y cada uno de los 252 venezolanos eran, si no terroristas, criminales o delincuentes, algo que las distintas investigaciones, sobre todo de ámbito periodístico desde Estados Unidos, ya han demostrado, bajo mi punto de vista, que no es así. Se habla de no menos de un 75% hasta un 90% de esos venezolanos que no tienen ningún tipo de antecedentes”.

Según el periodista Roberto Valencia, la Secretaría de Comunicaciones buscó imponer una narrativa, donde los 252 venezolanos son delincuentes, por la conducta de unos pocos.

