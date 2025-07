Gobierno ha incrementado la deuda externa en $13,000 millones y la pobreza en 7 puntos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El dirigente del partido Cambio Total y analista político, Ronal Umaña, afirmó que el gobierno de Nayib Bukele tiene el país en bancarrota. Solo en este último período ha incrementado la deuda externa en $13,000 millones, y subió la pobreza en casi 7 puntos más.

“En los 30 años de corrupción que ellos dicen, el FMLN bajó la pobreza y no endeudaron al país en las cantidades que ellos lo han endeudado; solo el último período 13 mil millones de dólares en deuda y sube la pobreza. El país debe más de 30 mil millones de dólares”, sostuvo en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Umaña dijo que, si en el país la deuda sube y la pobreza baja, el dinero está invertido en la gente, pero si la deuda sube y la pobreza también, es de preguntarse dónde está ese dinero. La diferencia entre este gobierno y los anteriores, es que el actual es peor porque está destruyendo todo, son inútiles para administrar y además corruptos.

“Uno de los economistas decía que aquí se habían robado algunos 6,000 millones de dólares, a Tony Saca le acumulaban que había robado 300 millones de dólares, entonces, Saca era un pobre ratero a la par de estos, esta debe ser la última vez que tenemos calaña de este tipo en la función pública, este país ya merece un cambio con gente honrada y capaz”, manifestó.

A criterio de Umaña, el principal problema del país es de carácter político, mientras no se resuelva ese, ningún otro podrá solucionarse; “el problema político” que hay actualmente es no vivir en un Estado políticamente ordenado, sino en una dictadura total a la democracia, por lo cual, en El Salvador las leyes ya no importan.

“La economía está totalmente quebrada porque tampoco le importa a la dictadura, ha destrozado la República, el Estado, la nación, y tiene aterrorizado al pueblo, aquí lo que hay es un caos a nivel nacional, hasta que no se ponga orden no vamos a resolver nada”, indicó.

La segunda república

A la vez, externó que en el partido Cambio Total están elaborando un documento llamado “La Segunda República de El Salvador”, cuyo propósito es dar el lineamiento para cuando caiga la dictadura, de lo que debe ser la segunda República en el país.

Consideró que es necesario fundar la segunda República de El Salvador, con una nueva visión de país, con justicia, libertad, igualdad y fraternidad para las futuras generaciones.

“A este gobierno no le importa la salud de la gente ni la educación. Bukele cuando llegó a la presidencia destruyó Ciudad Mujer, así como el proyecto de los ECOS, cuya filosofía era llevarle el médico a la cama del enfermo pobre de este país. Bukele no sólo no arregló el problema de educación, sino que lo agravó, porque han cerrado alrededor de 100 escuelas”, destacó el analista político.

