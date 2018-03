Gerson Martínez no descarta precandidatos de afuera del FMLN

Compartir ! tweet





Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El exministro de Obras Públicas y potencial candidato presidencial del FMLN para 2019 Gerson Martínez dijo ayer que hay que abrir a competidores de fuera del partido de izquierda las elecciones internas para elegir al aspirante a la presidencia, pues las normativas de ese instituto político no lo prohíben.

“Lo he estado conversando, lo hemos estado deliberando y, por las consultas que he hecho, el estatuto del FMLN no lo prohíbe. Es más, nosotros hemos llevado candidatos a la presidencia de la República de fuera del partido: el doctor (Rubén) Zamora, el doctor Héctor Silva; la Constitución exige que ya para inscribirse tienen que afiliarse, pero no lo inhibe la ley interna, al menos así lo entiendo”, manifestó Martínez.

El exfuncionario, que ya había recibido el respaldo de importantes miembros de la dirigencia del FMLN para competir como candidato presidencial por el partido de izquierda, consideró que ese colectivo político debe abrir sus espacios y dejar que otros sectores de la sociedad también puedan competir.

“¿Porqué solo tienen que competir (en la elección) candidatos de adentro del FMLN? La democracia no puede ser una democracia encriptada”, señaló el también exdiputado efemelenista en entrevista con TCS.

Martínez considera positivo que más personas del interior del FMLN hayan expresado su interés de competir por la candidatura presidencial del instituto político de izquierda, pero consideró que no sería malo que se abriera la participación a quienes no son afiliados al partido y quieran participar en la elección.

“Hay expresiones de personas, de líderes del FMLN, que tienen aspiración y yo creo que eso es bueno. Lo que yo he escuchado es que son personas con altas calificaciones, ese es el escenario. El escenario que yo estoy planteando es que debe ser abierto y democrático para todos los líderes del FMLN, pero también para gente de la ciudadanía, hay que abrir a los partidos”, recalcó el extitular del MOP.

Además de Martínez, que ha recibido el respaldo mayoritario de los principales dirigentes, el vicepresidente de la República Óscar Ortiz ha expresado su interés de competir por la candidatura presidencial del FMLN. El proceso de elección interna para seleccionar al candidato se desarrollará en abril próximo.

Ante la pregunta de si respaldaría que participe en las internas del FMLN el alcalde de San Salvador Nayib Bukele, expulsado del partido el año pasado por un conflicto con la síndica municipal Xochitl Marchelli, Martínez respondió: “desconozco su ideario (político), pero, ¿por qué (no me gustaría que participara)? Aquí lo que tenemos que hacer es defender principios. Justamente uno de los males de la política es que se toman decisiones a priori, antes de razonarlas, hay que ver de qué se trata. Lo importante es que el FMLN tiene que reafirmarse como un proyecto transformador, aquí se necesita seguir profundizando una verdadera revolución democrática”, dijo Martínez.