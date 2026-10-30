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Garita Palmera y Barra de Santiago finalizan su participación en la World Winners Cup Alanya 2026. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Garita Palmera y Barra de Santiago concluyen su participación en la World Winners Cup

Redacción Nacionales 30 octubre, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Garita Palmera y Barra de Santiago concluyen su participación en la World Winners Cup 432 Vistas

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Los equipos salvadoreños Garita Palmera y Barra de Santiago finalizaron su participación en la World Winners Cup Alanya 2026, torneo internacional de fútbol playa disputado en Turquía, con resultados que les permitieron cerrar su recorrido entre los 32 equipos masculinos y las representantes femeninas de la competencia.

Garita Palmera concluyó en el puesto 17 de la categoría masculina, luego de vencer por 12-3 a Naxos BS, de Italia, en su último compromiso. El conjunto salvadoreño mostró su capacidad ofensiva en el Alanya International Beach Sports Centre y se despidió con una amplia victoria.

José Oliver, Lonis Calero, Rogelio Rauda, Andrés Rivera, José Omar Méndez, Kenedy Méndez y Yonatan Arana participaron en la producción ofensiva del equipo. Calero destacó con cuatro anotaciones, incluido un triplete en el segundo período, para encaminar el triunfo ante el conjunto italiano.

Durante la fase de grupos, Garita Palmera había caído 2-5 ante Union Vrede BS, de Bélgica, pero reaccionó con victorias frente a BSC Malaisary, de Kazajistán, por 5-3, y Marseille BT, de Francia, por 7-6. De esta manera, cerró el torneo con tres triunfos y una derrota.

Por su parte, Barra de Santiago finalizó en la décima posición de la rama femenina, tras caer 0-3 ante BSC Partizanochka, de Ucrania, en su último encuentro, correspondiente a la disputa por el noveno lugar.

El conjunto salvadoreño inició su participación con una derrota 2-5 ante Ceilândia EC, de Brasil, pero se recuperó al imponerse 4-2 a Union Vrede BS. Posteriormente, empató 2-2 frente a CD Higicontrol Melilla, de España, aunque perdió 2-3 en la tanda de penaltis.

En su último compromiso, Barra de Santiago no logró superar al equipo ucraniano y concluyó su participación con una victoria, un empate y dos derrotas, incluida la definición desde el punto penal.

Así, los dos representantes salvadoreños completaron su participación en la World Winners Cup Alanya 2026, con Garita Palmera cerrando en el puesto 17 masculino y Barra de Santiago ubicándose en el décimo lugar femenino.

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