Concluye el camino de Alianza y Firpo en la competencia regional de CONCACAF

Redacción Deportes

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El fútbol salvadoreño, que atraviesa un momento complejo, cerró su participación en la Copa Centroamericana de la CONCACAF sin lograr boletos a la Copa de Campeones 2027, luego de que Alianza y Firpo disputaran la ronda de play-in frente a Marathón y Saprissa, respectivamente.

Primero, el cuadro aliancista no pudo revertir la serie ante Marathón, que había tomado ventaja 2-1 en el partido de ida en San Pedro Sula.

En el encuentro de vuelta, disputado en el estadio Jorge “Mágico” González, los albos firmaron un empate 0-0 ante el club hondureño, resultado que le dio la clasificación de los verdolagas y puso fin al camino internacional para los capitalinos.

Firpo cierra su participación en CONCACAF en Costa Rica

Por su parte, Luis Ángel Firpo concluyó su participación al caer 2-1 ante Deportivo Saprissa en el Estadio Ricardo Saprissa de Tibás, San José, Costa Rica.

Es de recordar que el cuadro de Usulután empató 0-0 ante el conjunto costarricense en el estadio Jorge “Mágico” González durante el primer encuentro de la serie, pero no logró resolver la eliminatoria en calidad de visitante.

Tras el encuentro en suelo costarricense, el técnico de los usulutecos, Marvin Solano, destacó el esfuerzo de sus dirigidos: “Competimos bien; en El Salvador tuvimos para ganar con tres goles de diferencia y aquí lo estamos pagando”.

Asimismo, el estratega añadió: “Aunque no clasificamos y nadie se va a acordar, las formas valen. Hoy jugamos mucho mejor ante un rival que estaba en su casa y sufría, por eso la magnitud de su celebración”.

Primera final de la Copa Centroamericana para un club costarricense

Cartaginés, primer clasificado a la gran final de la Copa Centroamericana de CONCACAF, se adjudicó la serie ante Olimpia por el global de 3-2 para asegurar un lugar en la final de la Copa Centroamericana por primera vez.

Cartaginés se enfrentará ahora al vigente campeón, LD Alajuelense, o al FC Motagua en la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026, que se disputará en diciembre.