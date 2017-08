Garantizar las pensiones de la clase trabajadora es responsabilidad del Estado

Rafael Cabrera Calderón

El Estado salvadoreño representado por el señor Presidente Constitucional y su Gabinete de Gobierno están en la obligación de garantizar no solo la vida y seguridad jurídica del pueblo salvadoreño, sino también la de garantizar las pensiones de la clase trabajadora.

Nuestra Constitución Política en su Art. 101 reza: “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna” y el Art. 102: reza “Se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al sistema social”.

Garantizar las pensiones de la clase trabajadora se ha convertido en un tema de gran trascendencia social y la clase trabajadora integrada al actual RÉGIMEN DE PENSIONES DEBE ESTAR CONSCIENTE que en el año de 1996 fueron obligados a afiliarse al nuevo régimen de pensiones o sea a las empresas comerciales conocidas como AFP y que la problemática que se tiene en la actualidad no ha sido provocada por el Gobierno actual sino por los Gobiernos anteriores.

Recordemos que en el año 2006 en la Administración del Presidente Francisco Flores salieron a la luz pública las primeras irregularidades del Régimen de Pensión y para atender dichas irregularidades dieron vida al PRIMER FIDEICOMISO PREVISIONAL por $600 Millones y en la Administración del Presidente Elías Antonio Saca, nuevamente dieron vida al segundo Fideicomiso Previsional por $700 millones, todo ello para atender las irregularidades que ya presentaba el Régimen de Pensiones de la clase trabajadora. En la Administración del primer gobierno del FMLN con Mauricio Funes como Presidente se continuó dando vida al Fideicomiso Previsional, pero ahora en la Administración del Profesor Salvador Sánchez Cerén; LAS FUERZAS OSCURANTISTAS que comandan la vida social, política y económica de la Nación se han trazado un plan estratégico de hacer parecer al actual Gobierno como incapaz e irresponsable en la marcha de la nación.

Sobre el delicado tema del Régimen de Pensiones y con la finalidad de superar las irregularidades presentes han sido presentadas varias propuestas de reformas al Sistema de Pensiones pero casi todas carecen en su contenido de fondo al superar todas las irregularidades y la única propuesta con un contenido técnico y realista es la presentada por el Gobierno pero ha sido adversada por sectores económicos que pretenden continuar explotando a la clase trabajadora afiliada al sistema.

Un notable COLEGA PERIODISTA que por cierto forma parte de los primeros pensionados con las AFP con fecha primero de Diciembre del año 2008 escribió en CO LATINO refiriéndose a la problemática del ramo de Pensiones lo siguiente: “Este artículo tiene como finalidad no solo hacer conciencia en las personas QUE NOS HEMOS JUBILADO CON LAS –AFP- PARA QUE NOS INTERESEMOS MÁS EN CONOCER LO QUE ESTÁ PASANDO CON NUESTROS FONDOS DE PENSIÓN, sino también en la de generar una revisión por PARTE DE LOS POLÍTICOS RESPONSABLES de la Ley de Privatización del Sistema de Pensiones (SAP) y del resto de sectores de nuestros sociedad sobre las implicaciones que esta Ley tiene sobre la vida de cientos de miles de ciudadanos a los que se NOS ESTÁ ARREBATANDO CON ESTA LEY EL DERECHO A LA SEGURIDAD ECONÓMICA DE NUESTRA VEJEZ”.

Es realmente lamentable que ni los mismos pensionados se den cuenta que para miles de pensionados jubilados con una AFP antes que entrara en vigencia la Ley del Fideicomiso y las Reformas hechas a la Ley del Sistema de Ahorros para pensionados (SAP) aprobados en Septiembre de 2006 los Fondos que constituyen sus cuentas individuales que son manejadas por las AFP mediante una comisión están paulatinamente agotándose por lo tanto no tienen el carácter de vitalicias como lo han hecho creer.

Ante lo anterior surgen las siguientes interrogantes: ¿Por qué si la Constitución de la República establece que todos los salvadoreños somos iguales ante la Ley, muchos miles de pensionados reciben una trato diferente y atentario a la seguridad económica de su vejez? ¿No tenemos todos derecho a una pensión vitalicia? ¿Es justo que por Leyes más elaboradas miles de pensionados pierdan ese derecho? Finalmente, quiero preguntar ¿Por qué las Administradoras de Fondos de Pensión no atienden a conciencia la problemática? ¿POR QUÉ LOS PENSIONADOS Y COTIZANTES DEBEMOS PAGAR UNA COMISIÓN QUE NO PAGAN NI LOS PENSIONADOS NI LOS COTIZANTES DEL SISTEMA PÚBLICO POR UNA FUNCIÓN QUE LAS AFP NO ESTÁN CUMPLIENDO? Las AFP se convierten así en un costo adicional que sobrellevamos pensionados y cotizantes manteniendo empresas que prácticamente sin poner en riesgo sus propios recursos están obteniendo enormes ganancias. Por lo anterior es urgente una REVISIÓN Y REFORMA AL RÉGIMEN DE PENSIONES.