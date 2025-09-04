Gabón goleó a Seychelles en eliminatorias mundialistas

Compartir

Port Louis/Prensa Latina

La selección de Gabón goleó este miércoles 4-0 a su similar de Seychelles, como parte de las eliminatorias africanas con rumbo al Mundial de fútbol de Estados unidos, Canadá y México 2026.

Un triplete de Denis Bouanga (minutos 4, 34 y 38) y otro tanto de Yannis M’Bemba (89) decretaron la victoria en el Complejo Nacional de Deportes de Mauricio, sede alternativa de los derrotados.

El triunfo les permitió a los gaboneses colocarse momentáneamente en el primer puesto del Grupo F con 18 puntos, por delante de Costa de Marfil (16), pero los marfileños tienen un partido menos.

De acuerdo con el cronograma, nueve equipos del continente se clasificarán para la Copa Mundial de 2026, los líderes de cada llave preliminar.

Los cuatro mejores segundos pasan a un playoff que otorgará la posibilidad de un décimo boleto a la región si luego gana un desempate interconfederación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...