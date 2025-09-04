Scaloni alista la tropa para el choque ante Venezuela

Buenos Aires/Prensa Latina

El director técnico de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, alista la tropa para enfrentar a Venezuela este jueves en el majestuoso Monumental que podía ser la despedida ante la afición nacional de Lionel Messi.

La “Albiceleste”, ya clasificada cómodamente para el Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, recibe a la “Vinotinto” en el penúltimo partido de la clasificatoria mundialista sudamericana sin nada que arriesgar.

Los argentinos están en la cima de esta fase con 35 puntos, por encima de Ecuador que suma 25. En cambio, los “morochos” deberán aplicarse muy bien sobre la cancha, pues están en séptimo lugar con 17 unidades el cual deberán proteger pues Bolivia los acecha con 16 boletas, aunque los del altiplano tienen un cierre mucho más difícil.

Luego de compromiso en Buenos Aires, el elenco de Venezuela jugará la semana próxima su último partido clasificatorio en Quito frente a Ecuador; Bolivia, no obstante, deberán chocar con Brasil.

La expectativa por ver el once bicampeón de América y campeón del mundo es grande, en especial por tratarse de la posible última presentación en eliminatorias de Messi en su tierra, tal cual lo anticipó él mismo.

Ya clasificado y sin presión en la clasificación, Scaloni busca afianzar más el equipo con vista a la cita mundialista del próximo año, aunque los comentaristas deportivos coinciden en que podría incorporar algunas sorpresas a la alineación.

Para la dirección del equipo el objetivo sigue siendo mantener el nivel competitivo y estirar la racha favorable que ostenta frente a la “Vinotinto” desde que comenzó el actual ciclo.

Será la sexta vez que Argentina y Venezuela se enfrentan desde que Scaloni asumió como entrenador: la “Albiceleste” tiene clara ventaja con tres triunfos, un empate y una derrota.

Aunque el DT confirmará la alineación horas antes del enfrentamiento, los regulares para abrir el partido, adelantan los medios especializados, puede ser: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La única baja confirmada es Enzo Fernández, quien fue expulsado en el choque pasado frente a Colombia en el Monumental.

