FUSADES lanza programa para visibilizar a la mujer en el campo laboral y social

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

Con el motivo de aumentar la aportación de las mujeres en los espacios laborales y otros ámbitos de la sociedad, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), impulsa la Red de Mujeres Profesionales “SINERGIAS”, para eliminar la brecha entre la participación masculina y femenina e impulsar medidas que empoderen a la mujer.

“Esta red es un grupo de mujeres que quieren trabajar alrededor de la unión de ciertos esfuerzos, para el empoderamiento económico de la mujer; creemos que hablar del tema de mujer es una contribución para la sociedad completa, no solo para el grupo de mujeres” explicó Claudia Umaña Araujo, vicepresidenta de FUSADES.

En la actividad se destacó que la inclusión de la mujer en la vida laboral es baja en comparación a otros países, el 53 % de la población son mujeres de las cuales solo la mitad tiene empleo y está buscando trabajo, mientras que los hombres cerca del 95 % están inmersos en el mercado laboral, es decir, “hay una amplia fuerza laboral que está siendo desperdiciada”, según lo explica Margarita de Sanfeliú directora del Centro de Investigación y Estadísticas de FUSADES.

Asimismo De Sanfeliú, puntualizó que “hay que entender que las brechas entre hombres y mujeres, no es solo un tema de mujeres, es un tema de sociedad, que no permite seguir adelante si no vemos que hay detrás de esa brecha”, dijo.

Umaña, también enfatizó en que esta falta de contribución de las mujeres al ámbito del trabajo, es el resultado de una mezcla de cultura de ocupación familiar y para aumentar su participación debe haber un equilibrio en la crianza de los hijos entre padre y madre, para que las mujeres tenga más oportunidades de adentrarse en el mundo laboral.

En los sectores en los que mayormente se necesita la aportación de la mujer, para que haya igualdad de participación en la sociedad y se rompan esquemas, es en la política pues solo el 32 % de los funcionarios son mujeres, este porcentaje no está distribuida equitativamente en las carteras de estado; también en las profesiones de arquitectura o tecnología en las que la contribución femenina es menor al 30 %, en los sectores gremiales, en los medios de comunicación, etc.