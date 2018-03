FUSADES considera necesario el uso de tecnología para conteo de votos

Compartir ! tweet





El tema de la tecnología electoral debe seguir en debate, si se continua con el sistema de votación actual, que es de listas abiertas y voto cruzado, así lo afirmó Luis Mario Rodríguez, director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Rodríguez señaló que la principal dificultad se da en las marcas de las papeletas de una forma cruzada o en el llenado de los folios, lo cual se complica en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) porque no cuentan con una tecnología adecuada para hacerlo.

Asimismo, externó que este tema está vinculado al presupuesto de elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que para este año tuvo la misma cantidad de fondos que durante el evento de 2015, no obstante, hoy tenía una obligación importante adicional: capacitar e integrar las JRV con ciudadanos no vinculados a partidos políticos.

“La administración de más de cien mil personas, su alimentación y toda la logística en sí, habría obligado sin lugar a dudas a discutir si se necesitaba o no un presupuesto adicional, la eficiencia que el TSE probablemente tuvo en el uso del presupuesto, en el sentido que no gastaron más de lo que les dieron, no corresponde a la eficiencia y al éxito en la organización de las elecciones”, enfatizó el director de Estudios Políticos de FUSADES.

Para este año, al Tribunal se le redujo de 15 a 5 millones de dólares, por lo cual no se tuvo tecnología porque no se contaba con un presupuesto que permitiera la contratación de una empresa. Sin embargo, en 2012 y 2014 se contó con una empresa que procesó los resultados preliminares la misma noche del evento electoral.

Rodríguez consideró necesario que el TSE cuente con un presupuesto adecuado, no solo durante un evento electoral, sino fuera de ese tiempo, a fin de desarrollar una educación cívica ciudadana.

“No se puede decir que el presupuesto se administró de manera eficiente y que hubo ahorros, si se tuvo aplicación de mala tecnología por un error humano en el conteo de las preferencias y además, no se dio una campaña de educación cívica, pues de no ser por algunas organizaciones de la sociedad no se hubiese tenido una campaña de orientación para que la población recordara las formas de votar, la importancia del sufragio, y conocer el lugar donde le correspondía votar”, aseguró el representante de FUSADES.