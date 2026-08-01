FUNDEMAS y CRS impulsan empleabilidad juvenil con feria “OYE 2026”

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Redacción Nacionales

DiarioCoLatino

FUNDEMAS y la iniciativa Oportunidades de Empleo Juvenil (OYE) de Catholic Relief Services (CRS), a través de la Alianza Multisectorial: Ecosistema para la Empleabilidad, unieron esfuerzos para promover oportunidades de empleo y fortalecer la articulación entre jóvenes, empresas y organizaciones.

Este viernes, se realizó la Feria de Empleo “OYE 2026: Maximizando el Potencial Juvenil”. Según las autoridades del proyecto, este es un espacio de intermediación laboral directa que busca conectar las competencias de jóvenes preparados para incorporarse al mercado laboral con las necesidades de contratación del sector empresarial.

La actividad reunió a cerca de 100 jóvenes en búsqueda de oportunidades laborales y más de 30 organizaciones participantes, con ello, se facilitó el contacto directo entre talento y empresas, el conocimiento de perfiles, la identificación de vacantes y la generación de oportunidades de inserción en el mercado laboral formal.

A través de la Alianza Multisectorial: Ecosistema para la Empleabilidad, FUNDEMAS promueve la generación de oportunidades sostenibles de empleo, para lograrlo, se requiere construir alianzas que permitan fortalecer las capacidades de las personas, acercarlas a las necesidades del mercado laboral y movilizar al sector empresarial como un actor clave para el desarrollo del país.

Haydée de Trigueros, directora ejecutiva de FUNDEMAS, señaló que generar empleos y oportunidades para los salvadoreños, requiere de un esfuerzo articulado con distintos sectores.

“Desde FUNDEMAS queremos invitar a más empresas y organizaciones a sumarse a este ecosistema, porque cuando articulamos capacidades y trabajamos hacia un objetivo común podemos ampliar las oportunidades para más salvadoreños”, expresó.

Gustavo Garza, oficial de la iniciativa Oportunidades de Empleo Juvenil (OYE) de Catholic Relief Services (CRS), enfatizó que “cada joven que busca una oportunidad laboral tiene talento, capacidades y el potencial para contribuir al desarrollo del país”, por ello, el desafío es asegurar que ese talento encuentre “caminos reales para insertarse en el mercado laboral”.

Con la Alianza Multisectorial, FUNDEMAS busca ampliar esta convocatoria e integrar a más actores que compartan el compromiso de impulsar oportunidades de empleo, reconociendo que la colaboración multisectorial permite potenciar resultados, evitar esfuerzos aislados y contribuir de manera más efectiva al desarrollo sostenible de El Salvador.

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