FEASIES impulsa campaña para defender los derechos de trabajadores de maquila en La Paz

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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día de la Persona Trabajadora de Maquila, conmemorado cada 5 de julio en El Salvador, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), junto con las seccionales afiliadas de los sindicatos de la maquila textil SITTEX, SITRAIMES SV y STIVES, desarrolló una jornada de volanteo e información en la Zona Franca El Pedregal, en el departamento de La Paz.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la defensa de los derechos laborales y promover una industria maquiladora basada en condiciones de trabajo dignas, justicia social y sostenibilidad.

«Conocemos muy bien la dura realidad que se vive a diario en las plantas: metas de producción desproporcionadas, presión extrema y malos tratos que jamás deben normalizarse. Esta sobrecarga no solo agota, también enferma: hoy son miles los compañeros y compañeras que sufren de estrés, ansiedad y múltiples lesiones físicas por movimientos repetitivos», denunció la organización.

«Tu salud no es negociable ni la vida se debe dejar en la máquina», fue una de las consignas dirigidas a las personas trabajadoras de la maquila. Asimismo, las organizaciones recordaron que esta conmemoración rinde homenaje a quienes laboran en el sector textil y busca visibilizar sus derechos laborales. También evocaron la intoxicación masiva por cloro ocurrida el 5 de julio de 2002 en la fábrica Hoon’s Apparel, ubicada en la Zona Franca Internacional de Olocuilta, La Paz, donde 260 trabajadoras y trabajadores resultaron afectados.

«¡El sindicato somos todas y todos! Nada de lo que hoy se goza en materia de derechos o seguridad ocupacional ha sido una concesión voluntaria de las empresas; han sido conquistas de trabajadores que se organizaron y alzaron la voz», recordaron durante la jornada.

La organización también hizo un llamado a las personas trabajadoras a perder el miedo y ejercer su derecho a la organización sindical.

«Las cosas no cambian solas; cambian cuando nos respaldamos mutuamente. Afiliarte es tu derecho y es la herramienta más fuerte para defender tu salud y la de tus compañeros y compañeras de trabajo», expresaron.

FEASIES también agradeció el respaldo de sus cooperantes ISCOD-UGT y de la Cooperación Valenciana, quienes apoyan las acciones de fortalecimiento de los derechos laborales en el sector maquilador.

«A nuestras directivas y directivos por su entrega bajo el sol, y a la clase trabajadora de la Zona Franca El Pedregal por recibirnos con tanta educación y apertura», destacaron.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha señalado que, si bien las maquilas constituyen una de las principales fuentes de empleo del país, también figuran entre los sectores con mayor número de denuncias por vulneraciones a los derechos laborales.

Entre las principales quejas se encuentran el incumplimiento en el traslado de cotizaciones al ISSS y las AFP, despidos injustificados, impago de horas extras e indemnizaciones, discriminación por embarazo y maternidad, restricciones a la libertad sindical, negativas de permisos para asistir a consultas médicas y el incumplimiento del pago por retiro voluntario.

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