Solidaridad con Cuba a través del arte

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Por: Iván Escobar

En el marco del 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, gesta cubana que contribuyó a la revolución en la Isla, recientemente se una actividad solidaria en San Salvador para conmeorar dicho hecho histórica de gran importancia para el pueblo revolucionario de la mayor de las Antillas.

Música, canto, poesía, teatro fueron parte de las expresiones artísticas y culturales en el marco de la solidaridad con Cuba y contra el bloqueo estadounidenses que busca ahogar la revolución cubana, pero que sigue en resistencia ante cualquier agresión y ataque.

En la jornada cultural que tuvo lugar en la Casa Comunitaria Obispos Abelina y Medardo Gómez, de la Iglesia Luterana en esta capital se llevó este encuentro que reunió a salvadoreños, y representantes del capítulo Cuba Colectivo San Salvador, así como artistas y escritores que a través del arte, rindieron homenaje a la gesta cubana del 26 de julio de 1953.

«Hoy nos reunimos para conmemorar el 73º aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, una fecha que recuerda que los pueblos, cuando deciden luchar por su dignidad, son capaces de cambiar la historia», externaron los organizadores ante representantes y diplomáticos de la embajada de Cuba acreditados en El Salvador.

«Desde El Salvador levantamos nuestra voz junto al pueblo cubano para denunciar el criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, una política que durante décadas ha pretendido rendir a un pueblo que ha elegido defender su soberanía, su independencia y su Revolución» fue el mensaje del Capítulo Cuba.

Los asistentes disfrutaron de comida típica, adquisición de libros y productos en solidaridad con el pueblo cubano, además de cantos, poesía, música y expresiones del arte que buscan reafirmar la amistad entre ambos países, y el aprecio por la lucha permanente del pueblo cubano, que día a día sufre las consecuencias del bloqueo estadounidense impulsado desde la década del 60′ y que sigue impactando en la economía y desarrollo de la isla.

La solidaridad, la resistencia y sobre todo la convicción del pueblo cubano les mantiene de pie, y son hasta hoy uno de los pueblos que lideran la investigación científica, el desarrollo educativo y la cultura, a pesar de las creencias que el bloqueo provoca.

Los organizadores agradecieron a Cuba la solidaridad en materia de salud hacia los salvadoreños, y reiteraron que continuarán con estas jornadas de apoyo a la isla, con el envío de ayuda y artículos de primera necesidad como se ha mantenido este esfuerzo y muchos más desde hace muchos años.

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