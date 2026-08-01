VAMOS convoca elecciones internas para renovar autoridades partidarias en septiembre

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El partido VAMOS convocó a elecciones internas para renovar a su dirigencia nacional; la votación sería presencial en El Salvador y electrónica para salvadoreños en el exterior, bajo el formato de planilla cerrada y bloqueada.

El partido informó que el artículo 37-B de la Ley de Partidos Políticos y el artículo 102 de los Estatutos vigentes imponen a la Comisión Electoral Permanente la obligación de convocar con la debida anticipación a elecciones internas para la renovación de las autoridades partidarias antes del vencimiento de su período.

La certificación del Registro de Autoridades Partidarias del Tribunal Supremo Electoral el mandato legal de las actuales autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) finaliza el 25 de septiembre de 2026.

La diputada de ese instituto político, Claudia Ortiz, recientemente hizo críticas al partido luego de ciertas decisiones internas que se tomaron, previo al desarrollo de las elecciones internas; Además, señaló que quienes integran la dirigencia de VAMOS, debían someterse nuevamente a votación de la militancia.

El partido convocó a todos los miembros y afiliados a escala nacional e internacional a participar en el proceso de Elecciones Internas de Autoridades Partidarias.

Los cargos que se someterán a votación serán 18 secretarías propietarias: secretaría general nacional, organización, ideología, comunicación y propaganda, asuntos jurídicos, municipalismo, asuntos económicos, actas y acuerdos, asuntos agrarios, acción gremial y profesional, juventud, cultura y deporte, asuntos de la mujer, afiliación, planificación y estadística, formación y capacitación, asuntos internacionales, salvadoreños en el exterior, y asuntos de la sociedad civil.

VAMOS informó que de conformidad con el Artículo 99 de los Estatutos y el Artículo 37-C de la LPP, la postulación y votación se realizará de manera exclusiva bajo el formato de Planilla Nacional cerrada y bloqueada.

El mecanismo de Voto, es que el sufragio se ejercerá de forma libre, directa, igualitaria y secreta mediante el uso de papeletas y medios presenciales para los afiliados en El Salvador y medios electrónicos seguros dispuestos por la CEP para salvadoreños en el exterior.

Toda propuesta de planilla deberá estar integrada de manera integral con al menos un treinta por ciento (30%) de participación de mujeres (un mínimo de 7 mujeres entre las 18 secretarías propietarias y las 5 suplencias).

En cada propuesta, se deberá incorporar la participación de sectores de la juventud y de salvadoreños residentes en el exterior.

En cuanto a los requisitos de los candidatos, se establecen en el Artículo 23 de los estatutos, los cuales detalla: ser salvadoreño (a) en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. tener al menos 30 años de edad para postularse a la secretaría general nacional o secretaría nacional de organización; y al menos 25 años para el resto de secretarías del CEN y suplencias. Ser miembro activo y poseer al menos dos años de afiliación ininterrumpida en el partido y estar al día con la cuota partidaria.

El proceso, según se informó, se desarrollará en varias etapas: la fase 1, será la preinscripción de planilla y reserva de denominación del 31 de julio al 22 de agosto de 2026. También, del 10 al 14 de agosto de 2026, se revisará el Padrón Electoral de Afiliados, donde se muestran los habilitados para votar por estar solventes con su cuota partidaria.

La Fase 2 inicia el 22 de agosto con la Recepción Presencial de Solicitudes e Inscripción. Del 24 y 25 de agosto de 2026, se realizarán auditorías Física y Revisión de Expedientes por la CEP. Del 26 al 28 de agosto, se entra al período de Notificación y Subsanación de Observaciones. el 29 de agosto, la publicación Oficial de Planillas Inscritas. Del 30 de agosto al 17 de septiembre de 2026, se desarrollará el período de Campaña y Proselitismo Electoral Interno. Del 18 al 19 de septiembre, habrá silencio electoral. Para que el domingo 20 de septiembre se desarrolle la jornada electoral interna.

Luego de las elecciones internas, del 20 al 21 de septiembre se habilitará la presentación de Recursos e Impugnaciones. Seguidamente, del 22 al 23 de septiembre, se emitirá la resolución de Recursos de Revisión y Revocatoria. Para que el 24 de septiembre, se emita la Declaratoria Oficial en Firme de Resultados.

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